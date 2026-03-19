+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रम स्वीकृतिका काममा साइबर सेन्टरलाई निषेध, सोमबारसम्म भ्रामक प्रचार हटाउन निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी प्रचार गर्ने साइबर सेन्टर, तालिम केन्द्र तथा अन्य संस्थामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • विभागले 'श्रम गरिन्छ', 'श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम गरिन्छ' जस्ता शब्द प्रयोग गरी भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको जनाएको छ।
  • संबन्धित व्यवसायीलाई सोमबारसम्म प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको छ, नत्र कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य भन्दै प्रचार प्रसार गर्ने साइबर सेन्टर, तालिम केन्द्र तथा अन्य संस्थामाथि अब कारबाही गर्ने भएको छ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभागले विभाग कार्यालय वरपर तथा अन्य स्थानमा रहेका केही साइबर सेन्टर, इन्स्टिच्युट तथा संस्थाले ‘श्रम गरिन्छ’, ‘श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम गरिन्छ’ वा ‘श्रम अनलाइन फारम भरिन्छ’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने, आकर्षित गर्ने र रकम असुल्ने गरेको गुनासो आएको विभागले जनाएको छ।

विभागले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य प्रचलित कानुनअनुसार विभाग तथा तोकिएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । सो कार्यमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी यस्ता भ्रामक प्रचार–प्रसार गर्नु गैरकानुनी भएको पनि जनाएको छ।

त्यसैले यस्ता किसिमका बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, भित्ते लेखनलगायतका प्रचार सामग्री सोमबारसम्म हटाउन सम्बन्धित व्यवसायी, साइबर सेन्टर तथा संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ। विभागले आगामी सोमबारभित्र यस्ता सामग्री नहटाएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

 

श्रम स्वीकृति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित