खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा खुल्यो श्रम स्वीकृति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा श्रम स्वीकृति पुनः खुला गरेको छ।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, जोर्डन, लेबनान, यमन, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्चस्तरीय आपत्कालीन प्रतिकार्य कार्यदलले खाडी तथा पश्चिम एसियाली देशहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गर्न सिफारिस गरेको थियो।

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण २०८२ फागुन १७ गते ती देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साउदी, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, जोर्डन, लेबनान, यमन, टर्की र इजरायलको श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो ।

इराकको हकमा भने २०८२ पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले ती देशहरूमा व्यक्तिगत, संस्थागत र वैधानिकीकरणसहितका काम पूर्ववत् अवस्थामा हुनेगरी खुला गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्चस्तरीय आपत्‌कालीन प्रतिकार्य कार्यदल (ईआरटी) ले खाडी तथा पश्चिम एसियाली देशमा श्रम स्वीकृति खुला गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा बसेको ईआरटीको बैठकले खाडी तथा पश्चिम एसियास्थित सबै श्रम गन्तव्य मुलुकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गर्न सिफारिस  गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो ।

युद्धका कारण खाडी तथा पश्चिम एसियाली देशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै श्रम मन्त्रालयले गत फागुन १७ गते श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रम स्वीकृति
पश्चिम एसियाका केही देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउन सिफारिस

श्रम स्वीकृतिका काममा साइबर सेन्टरलाई निषेध, सोमबारसम्म भ्रामक प्रचार हटाउन निर्देशन

आजदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने, हट्यो टोकन प्रणाली

अब श्रम स्वीकृति आवेदनकै दिन, अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन 

मध्यपूर्वका सात देशमा पुन: श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

श्रम स्वीकृति नवीकरण रोकिँदा घर आएका श्रमिक समस्यामा

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

