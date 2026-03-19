अनलाइनखबरकर्मी टोपराज शर्मा सम्मानित

१६ चैत, बुटवल । बुटवलस्थित अनलाइनखबरकर्मी टोपराज शर्मा हाटबजार व्यवसायी संघ रुपन्देहीबाट सम्मानित भएका छन् ।
संघको १०औं अधिवेशनमा साना व्यवसायीको अधिकार र समस्या समाधानका पक्षमा पत्रकारिताका माध्यमबाट योगदान गरेबापत शर्मा सम्मानित भएका हुन् ।
शर्मालाई बुटवल उपमहानरगपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय र संघका अध्यक्ष हुमाराम पोखरेलले कदरपत्रले सम्मान गरेका हुन् ।
शर्मा दुई दशकदखि पत्रकारितामा निरन्तर क्रियाशील छन् । सो अवसरमा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेयले रुपन्देहीमा सञ्चालित हाटबजारले किसानका उत्पादन विक्रिमा सहयोग पुगेको बताए ।
संघका अध्यक्ष हुमाराम पोखरेले रुपन्देहीमा १२२ स्थानमा हाटबजार सञ्चालन हुँदै आएका र करिब पाँच हजार व्यवसायी आवद्ध रहेका जानकारी गराए ।
उनले अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि जोड्दै जाने बताए ।
