जुवा तथा सट्टेबाजीका विज्ञापन र प्रचार गरे कारबाही हुने

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति तथा संस्थाले प्रचार गरे पनि कारबाही

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १७:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विज्ञापन बोर्डले जुवा तथा सट्टेबाजी सम्बन्धी विज्ञापन र प्रचारप्रसार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • यदि विज्ञापन प्रकासन, प्रसारण वा प्रदर्शन गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने बोर्डले चेतावनी दिएको छ।
  • अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा १ अनुसार नेपालमा जुवा र बेटिङ सम्बन्धी विज्ञापन निषेध गरिएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले जुवा तथा सट्टेबाजी सम्बन्धी विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यदि विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी बोर्डले दिएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । यसअघि सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा सट्टेबाजी एप र त्यस सम्बन्धी वेवसाइट बन्द गर्ने उल्लेख गरेबमोजिम निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल पेज, वेबसाइट वा व्यक्ति तथा संस्थाले अनलाइन जुवा, बेटिङ लगायतका प्रचलित कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा १ मा जुवा खेल्नु वा खेलाउनु नहुने व्यवस्था गरी नेपालमा जुवा, बेटिङ सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ’ बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ । नेपालमा जुवा, बेटिङ सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ । यस सम्बन्धी सबै वेबसाइट र एप बन्द गराइएको छ ।

जुवा तथा सट्टेबाजी
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय
सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ

सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ
४० लाख तिर्न चलचित्र बोर्डलाई महालेखाको ताकेता, अनियमितताको आशंका

४० लाख तिर्न चलचित्र बोर्डलाई महालेखाको ताकेता, अनियमितताको आशंका
हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जग्गा प्राप्त

हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जग्गा प्राप्त
चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय

चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
क्षमायाचनादेखि न्याय ग्यारेन्टीसम्म : दलित अधिकार कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु

क्षमायाचनादेखि न्याय ग्यारेन्टीसम्म : दलित अधिकार कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

