अर्थमन्त्री ‘ब्रिफिङ’ लिन पुगे भन्सार विभाग

अर्थमन्त्री वाग्लेले विभागका कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न निर्देशन दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १८:५४

१६ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ‘ब्रिफिङ’ लिन भन्सार विभाग पुगेका छन् ।

सोमबार भन्सार विभाग पुगेर उनले अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोही क्रममा उनले विभागका कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न निर्देशन दिए ।

राजस्व संकलनमा इमानदारीपूर्वक लागे मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनले बताए । राजस्व संकलन बढाएर सरकारको बृहत समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको पनि खास चासो रहेको भन्दै उनले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट  समेत विशेष अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए ।

सोही क्रममा उनले विभागमा रहेको भन्सार ल्याब पनि अनुगमन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्रिफिङ भन्सार विभाग
स्वस्थ ठान्दै खाइने बजारका खानेकुरा हुँदैनन् साँच्चिकै स्वस्थ

ब्रिज कोर्सबारे शिक्षामन्त्रीको स्पष्टीकरण : एसईईपछिको मात्र हटाउने

भारतले थप १५ दिन दियो चौबिसै घण्टा विद्युत् निर्यात अनुमति

कार्यस्थलमा अधिकतम ताप स्तर मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको अनुरोध

महिला उद्यम प्रवर्द्धनमा मिडियाको भूमिका विषयमा छलफल

एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

