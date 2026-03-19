ल्याबमा प्रयोग हुने पन्जाले बढाएर देखाउँदैछ माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युनिभर्सिटी अफ मिसिगनका अनुसन्धानकर्ताहरूले नाइट्राइल र लेटेक्स पन्जाले माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा बढी देखाउने खुलासा गरेका छन्।
  • 'आरएससी एनालिटिकल मेथड्स' जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार पन्जामा प्रयोग हुने 'स्टियरेट्स' रसायनले फल्स पोजिटिभ नतिजा दिने गरेको छ।
  • अध्ययनले माइक्रोप्लास्टिकको वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउन क्लिनरुम ग्लब्स प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । वातावरणीय प्रदूषणको एउटा ठूलो हिस्सा मानिने ‘माइक्रोप्लास्टिक’ को मात्रा वैज्ञानिक अध्ययनहरूमा वास्तविकभन्दा बढी देखिएको हुन सक्ने एक नयाँ अध्ययनले खुलासा गरेको छ।

युनिभर्सिटी अफ मिसिगन का अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने साधारण ‘नाइट्राइल’ र ‘लेटेक्स’ पन्जाहरू नै यसको मुख्य कारण हुन सक्छन्।

‘आरएससी एनालिटिकल मेथड्स’ जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, यी पन्जाहरूमा प्रयोग गरिने ‘स्टियरेट्स’ नामक रसायन परीक्षणका क्रममा झुक्किएर माइक्रोप्लास्टिक जस्तै देखिने गर्दछ।

पन्जालाई साँचोबाट सजिलै निकाल्न प्रयोग गरिने यो साबुन जस्तै पदार्थले गर्दा ल्याबका उपकरणहरूमा हजारौँको संख्यामा ‘फल्स पोजिटिभ’नतिजा आउने गरेको पाइएको छ।

अनुसन्धानकर्ता मेडलिन क्लाफ र प्रोफेसर एन म्याकनिलले गरेका प्रयोगहरूमा यी पन्जाको सम्पर्कबाट प्रति वर्ग मिलिमिटर करिब २ हजार वटा सम्म झुक्काउने कणहरू सरेको देखिएको छ।

यद्यपि, वैज्ञानिकहरूले यसको अर्थ वातावरणमा माइक्रोप्लास्टिक छैन भन्ने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा बढी अनुमान गरिरहेका हुन सक्छौँ, तर वास्तवमा त्यहाँ एउटा पनि प्लास्टिकको कण हुनु हुँदैन,” प्रोफेसर म्याकनिलले भनिन्।

अध्ययनले यस्तो त्रुटि कम गर्नका लागि साधारण पन्जाको सट्टा ‘क्लिनरुम ग्लब्स’ प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ, जसले निकै कम संख्यामा बाह्य कणहरू उत्सर्जन गर्दछन्।

यो खोजले अब विश्वभरका वैज्ञानिकहरूलाई पुराना तथ्याङ्कहरू पुनः जाँच गर्न र माइक्रोप्लास्टिकको वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउन नयाँ बाटो देखाएको छ।

माइक्रोप्लास्टिक
बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?

बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?
'प्राइस सिलिङ' लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी

‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी
कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी नेता (नामसहित)

कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी नेता (नामसहित)
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीको एकता अपरिहार्यछ : राजेन्द्र मल्ल

निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीको एकता अपरिहार्यछ : राजेन्द्र मल्ल
बालेनलाई स्मरण गाराउँदै स्ववियु अध्यक्षले राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा

बालेनलाई स्मरण गाराउँदै स्ववियु अध्यक्षले राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा
१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

