News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- १७ चैत, जुम्लाको तिला गाउँपालिका–५ खोलीगाउँमा ट्याक्टर दुर्घटनामा ५१ वर्षीय तिल रावतको मृत्यु भएको छ।
- प्रहरी निरीक्षक निर्देश बरालका अनुसार तिल रावत गम्भीर घाइते भएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका हुन्।
१७ चैत, जुम्ला । तिला गाउँपालिका–५ खोलीगाउँको बिराली ढुस्कामा आज बिहान भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निर्देश बरालका अनुसार दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका तिला गाउँपालिका–५ का ५१ वर्षीय तिल रावतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
Advertisment
