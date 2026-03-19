बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १४:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटनामा चालकसहित दुई जना सवार थिए र चालक दानबहादुर धामी सुरक्षित छन्।
  • ट्याक्टर सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

६ वैशाख, दशरथचन्द (बैतडी) । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा आज ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

यहाँको सिगास गाउँपालिका–८ लुपुणबाट  बझाङको देउलेखतर्फ जाँदै गरेको सपप्र ०१ ००१ त १३८४ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सिगास–८ टोलखेतका २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले ट्याक्टरमा चालकसहित दुई जना सवार रहेकामा बोहराको निधन भएको बताए ।

चालक सिगास गाउँपालिका–५ का अन्दाजी ३० वर्षीय दानबहादुर धामी आफूहरूको सम्पर्कमा रहेको उनले बताए ।

ट्याक्टर सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको जनाइएको छ । रासस

ट्याक्टर दुर्घटना बैतडी
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संखुवासभामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते

संखुवासभामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते
ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु
हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक घाइते

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक घाइते
कैलालीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु

कैलालीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, ३ घाइते

बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, ३ घाइते
गुल्मीको चन्द्रकोटमा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक पुरिएको अवस्थामा फेला

गुल्मीको चन्द्रकोटमा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक पुरिएको अवस्थामा फेला

