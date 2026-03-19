बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा चालकसहित दुई जना सवार थिए र चालक दानबहादुर धामी सुरक्षित छन्।
- ट्याक्टर सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
६ वैशाख, दशरथचन्द (बैतडी) । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा आज ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
यहाँको सिगास गाउँपालिका–८ लुपुणबाट बझाङको देउलेखतर्फ जाँदै गरेको सपप्र ०१ ००१ त १३८४ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सिगास–८ टोलखेतका २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले ट्याक्टरमा चालकसहित दुई जना सवार रहेकामा बोहराको निधन भएको बताए ।
चालक सिगास गाउँपालिका–५ का अन्दाजी ३० वर्षीय दानबहादुर धामी आफूहरूको सम्पर्कमा रहेको उनले बताए ।
ट्याक्टर सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको जनाइएको छ । रासस
