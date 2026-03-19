खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ : सांसद लामिछाने

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १७:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले खेलकुद मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयबाट अलग गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
  • लामिछानेले नेपालमा सरकारी स्तरको स्वायत्त खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
  • उनीले भने, 'मानिसले जन्मिएपछि पहिला खेलकुदका क्रियाकलाप गर्छ, त्यसपछि मात्र औपचारिक शिक्षा लिन्छ।'

१७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले नेपालमा खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तथा खेलकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा उनले खेलकुद मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयबाट अलग गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने प्रश्ताव अघि सारेका हुन् ।

सांसद लामिछानेले मानिसको जन्मदेखि नै खेलकुदका क्रियाकलाप शुरु हुने भन्दै शिक्षाभन्दा खेलकुदलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै अस्तित्वमा ल्याउन आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसँग विशेष पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

आफ्नो अध्ययनका क्रममा दक्षिण कोरियाको अनुभव सुनाउँदै लामिछानेले नेपालमा सरकारी स्तरको स्वायत्त खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सातदोबाटोमा रहेको नेपाल खेल विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अझ बढी वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मानिसले जन्मिएपछि पहिला खेलकुदका क्रियाकलाप गर्छ, त्यसपछि मात्र औपचारिक शिक्षा लिन्छ । त्यसैले शिक्षापछि खेलकुद होइन, खेलकुदपछि शिक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले दक्षिण कोरियाको योङ्गीन विश्वविद्यालयमा पीएचडी गर्दा देखेँ, एउटै विश्वविद्यालयले एशियाली खेलकुदमा २८ वटा पदक जित्दा मेरो देशको नाममा एउटा मात्र पदक थियो । जबसम्म हामी छुट्टै खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म खेलकुदको विकासले गति लिन सक्दैन ।’

राजनीतिमा होमिएपछि खेलकुद क्षेत्रसँग केही समय ग्याप भएपनि आफ्नो मन सधैँ खेलकुदमै रहेको बताउँदै उनले खेलाडीहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।

अच्युतम लामिछाने
सम्बन्धित खबर

विदेश जाने श्रमिकबाट अभिमुखीकरण शुल्क ७ सयभन्दा बढी लिए इजाजत खारेज

महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार

सुगममा बसेका १४ विशेषज्ञ चिकित्सकको काज फिर्ता

विश्वभरका हलमा फर्किदैं दर्शक, अब रमाइलो दिने फिल्म बनाउनूस

‘दलितसँग राज्यले माफी माग्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कद उँचो हुन्छ’

ग्रासरूटदेखि नै खेलाडी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री पोखरेल

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

