महिलाको चरित्र हत्या आरोपमा रेस्लर भगवती खड्का पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रेस्लर भगवती खड्का एक महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा शान्तिनगरबाट पक्राउ परेकी छिन्।
- साइबर ब्यूरोका एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
- पीडित महिलाले साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएपछि भगवती खड्का पक्राउ परेकी हुन्।
१७ चैत, काठमाडौं । एक महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा रेस्लर भगवती खड्का पक्राउ परेकी छिन् ।
साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार उनलाई शान्तिनगरबाट पक्राउ गरिएको हो । उनीविरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
एसपी गिरीका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलाको चरित्र हत्या गरेकी थिइन् । पीडित महिलाले ब्यूरोमा जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेकी हुन् ।
