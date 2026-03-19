नयाँ सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ : हर्क साम्पाङ

२२ चैत, काठमाडौं । श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले नवनिर्वाचित सभामुखले सदनमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थीत संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राईले दलबाट छुटिएर एउटा साझा अभिभावकको रूपमा सबैलाई न्याय हुनेगरि नवनिर्वाचित सभामुखले सदनमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले अहिले पुरानो नभइ नयाँ खालको जनमत आएकाले सवै दललाई समान व्यवहार हुने उल्लेख गरे । संसदमा फरक खालको व्यवहार भए प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफुहरुले आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष राईले प्रतिनिधिसभा उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीको पनि दाबी रहेको भन्दै आफुहरु छलफलमा नै रहेको बताए ।
