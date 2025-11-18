बलेलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

२२ चैत, काठमाडौं । कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रहरीलाई अनुमति दिएका छन् ।
बलेमाथि अमेरिकामा बस्ने एक युवतीले जबरजस्ती करणी गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाएकी छन् । सोही आरोपमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
तर, हालसम्म उनीविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी भने परिसकेको छैन । सोही कारण प्रहरीले उनीमाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हिरासतको अनुमति मागेको हो ।
