३ करोडसम्मको कर्जा जोखिम भार ६० प्रतिशत 

सरकारको निर्देशन अनुसार केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कर्जामा जोखिम भार ६० प्रतिशतमा झारेको हो । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २२ गते १९:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कर्जामा जोखिम भार ६० प्रतिशतमा झारेको छ।
  • सरकारको निर्देशन अनुसार ३ करोडसम्मका कर्जाको जोखिम भार घटाइएको हो।
  • निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी फन्ड वा जग्गा तथा घरले पूर्णकभर गरेका कर्जा जोखिम भार ६० प्रतिशतमा कायम हुनेछ।

२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ करोडसम्मका कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ ।

सरकारको निर्देशन अनुसार केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कर्जामा जोखिम भार ६० प्रतिशतमा झारेको हो ।

सरकारले शासकीय स्वरूपको बुदाँ ५७ मा साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाइ उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई ३० दिनको समय दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार साना तथा मझौला, कृषि, आईटी, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर्जा दिँदा जोखिम भार ६० प्रतिशत कायम भएको छ ।

त्यसका लागि निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी फन्ड वा जग्गा तथा घरले पूर्णकभर गरेका कर्जा हकमा जोखिम भार ६० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्ता कर्जा आयोजना बीमा गरिएको हुनुपर्छ भने घरजग्गाका हकमा बजार मूल्य र ऋणको अन्तर २५ प्रतिशत कायम भएका कर्जाका हकमा लागु हुनेछ । यसभन्दा अघि उल्लेखित कर्जाको जोखिम भार जोखिम तथा सुरक्षणका आधारमा तय हुन्थ्यो ।

कर्जा जोखिम भार नेपाल राष्ट्र बैंक
लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् बैठक : सवारी साधन करको बाँडफाँट प्रस्ताव पारित

लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् बैठक : सवारी साधन करको बाँडफाँट प्रस्ताव पारित
भैरहवामा रैथाने सडक खाना महोत्सवको तयारी

भैरहवामा रैथाने सडक खाना महोत्सवको तयारी
अब शुक्रबार सेयर बजार खुल्ने, आइतबार बन्द

अब शुक्रबार सेयर बजार खुल्ने, आइतबार बन्द
ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ  : अध्यक्ष ढकाल

विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ  : अध्यक्ष ढकाल
जर्मनीमा रोमन 'कल्ट' क्षेत्र भेटियो, मानिसकै बलि दिइने गरिएका संकेत

जर्मनीमा रोमन ‘कल्ट’ क्षेत्र भेटियो, मानिसकै बलि दिइने गरिएका संकेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन
चुनावी धक्कापछि मधेशवादी दलको एकता र पुस्तान्तरण तयारी

चुनावी धक्कापछि मधेशवादी दलको एकता र पुस्तान्तरण तयारी

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

