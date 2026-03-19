+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद् कर्णले भने- आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता गरौँ

नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारसँग एजेण्डागत रुपमा सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १३:२१

२० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारसँग एजेण्डागत रुपमा सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ– आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता गरौँ यसको लागि सहकार्य गरौँ । एजेन्डाहरु तयार गरौँ ।’

निर्वाचनसम्म विचार फरक हुन सक्ने, पार्टी फरक हुन सक्ने तर निर्वाचनपछिको लक्ष्यसमुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली बनाउने एउटै सबैको रहेको उनले बताए ।

सांसद् कर्णलेले लोकतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

संसदलाई भाषण गर्ने मात्र स्थान नभई जनअपेक्षालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवार मञ्च भएको उल्लेख गरे । उनले संसदको गरिमा जोगाउँदै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

लोकतन्त्रमा जनताको आदेश सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै कर्णले कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गराए, जसले २००७ सालदेखि २०६२÷६३ का आन्दोलनसम्म लोकतान्त्रिक आधार निर्माणमा योगदान दिएको बताए ।

तर, विगतका उपलब्धिसँगै कमजोरीहरू पनि स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानमार्फत अधिकार सुनिश्चित भए पनि सुशासन, रोजगारी र समृद्धिको अनुभूति जनतासम्म पुग्न नसकेको उनले बताए ।

ढिलासुस्ती, नीतिगत अवरोध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएको बताए ।

कर्णले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताएका हुन् ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापा को ‘भिजन टेन’ र सरकारका एजेन्डाबीच समानता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य हुने बताए ।

उनले नेपाली कांग्रेस ‘रूपान्तारित कांग्रेस, परिवर्तित देश’ को दृष्टिकोणसहित युवा स्वरोजगार, नवप्रवर्तन र आप्रवासी सीप उपयोगमा केन्द्रित रहेको पनि बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्दै आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, पारदर्शी नियमन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पनि कांग्रेस सकारात्मक रहने कर्णको भनाइ थियो । साथै, संविधानलाई अझ जनमैत्री बनाउन आवश्यक परे संशोधनका लागि पनि कांग्रेस तयार रहेको उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित