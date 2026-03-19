दाङमा बन्दैछ थिएटर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १३:४९

२४ चैत, काठमाडौं । सञ्चारकर्मी एवम् चलचित्रकर्मी केएल बुढाथोकीको पहलमा दाङको घोराहीमा पहल थिएटर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।

सामुदायिक कला, संस्कृति र रंगमञ्चको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको यो थिएटरले क्षेत्रीय कला गतिविधिलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा रहेको बुढाथोकी बताउँछन् ।

निर्माण संयोजक बुढाथोकीका अनुसार पहल थिएटरलाई सामुदायिक कलाघरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा नाटक मञ्चनका साथै, चलचित्र प्रदर्शन, साहित्यिक कार्यक्रम, सांगीतिक प्रस्तुति तथा विभिन्न सिर्जनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

यसले स्थानीय कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउनेछ भने नयाँ पुस्तालाई कला–संस्कृतिप्रति आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

करिब एक वर्षमा थिएटर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको बुढाथोकीले बताए । जनस्तरको सहयोग र सहभागितामा थिएटर निर्माण हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए ।

यस परियोजनाले दाङलाई भविष्यमा एउटा सशक्त सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास बुढाथोकीको छ ।

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

