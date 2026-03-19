‘संसद्को अर्को बैठक अगाडि गहुँको मुल्य तोकिएको सुन्न पाइयोस्’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद करिस्मा कठरियाले संसद्को अर्को बैठक बस्नु अगाडि गहुँको मुल्य तोकिएको सुन्न पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

२०८२ चैत २४ गते १५:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद करिष्मा कठरियाले संसद्को अर्को बैठक अघि गहुँको मूल्य तोकिएको सुन्न पाउनुपर्ने बताएकी छन्।
  • उनले सरकारले सेकेण्डका हिसाबले काम गर्ने भनेको कुरा किसानका समस्या समाधानमा लागू होला कि भनेर प्रश्न उठाएकी छन्।
  • कठरियाले तत्काल गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न र किसानले उत्पादन गरेको गहुँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद करिष्मा कठरियाले संसद्को अर्को बैठक बस्नु अगाडि गहुँको मुल्य तोकिएको सुन्न पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

‘यो सरकारले सेकेण्डका हिसाबले काम गर्ने भनेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु । के त्यो कुरा किसानका समस्या समाधान गर्ने दिशामा पनि साच्चिकै लागू होला र ?’ उनले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भनिन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म ठगिएको र हेपिएको वर्ग नै किसान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘तत्काल गहुँको समर्थन मुल्य तोकियोस् र किसानले उत्पादन गरेको गहुँ खरिद गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अर्को बैठकमा आउँदा यो कुरा भएको सुनन्न पाइयोस् ।’

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरेकी छन् ।

करिष्मा कठरिया
सम्बन्धित खबर

कारोबारसँगै घट्यो सेयर बजार
इरानसँग वार्ता : ट्रम्पले नेतान्याहु निकट मानिएका दूत हटाए, जेडी भान्सलाई अघि सारे
मानसिक समस्या विकराल छ, व्यक्तिको पद र कदमात्रै नहेरौं : क्रान्तिशिखा धिताल
प्रधानमन्त्रीका तीन चुनौती
शिक्षा मौलिक हक हो, व्यवहारमा सबैले प्राप्त गरुन् : सांसद मिकरानी
भूमिको समस्यालाई एक नम्बरमा राखौं : गणेश कार्की

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

