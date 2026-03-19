कोशी प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन : भाडाको भवनमा १५ बैठक, तीन विधेयक पारित

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर ध्वस्त भएपछि वीरेन्द्रसभा गृह भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको अधिवेशनमा १५ वटा बैठक बसेका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १८:१५

२५ चैत, विराटनगर । तीन वटा विधेयक पारित गर्दै  कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे तथा आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

सोमबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन र सचिवालयमा आगजनी भएपछि अन्योल भएको प्रदेशसभा बैठक विराटनगरको वीरेन्द्रसभा गृह भाडामा लिएर गत  माघ २५ गतेबाट आह्वान गरिएको थियो ।

दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशनले तीनवटा विधेयक पारित गरेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०६९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘कोशी प्रदेश आम–सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर ध्वस्त भएपछि वीरेन्द्रसभा गृह भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको अधिवेशनमा १५ वटा बैठक बसेका थिए ।

अधिवेशनको ‘शून्य समय’ मा ८३ जना सांसदले बोलेका थिए । ‘विशेष समय’ लिएर १९ जना सांसदले बोलेका थिए ।

कोशी प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

