इजरायली दूतावासले मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै भन्यो– आपतकालीन अवस्थामा फोन गर्नू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते ८:४१

  • इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले इजरायलका नेपालीहरुलाई संयमित भई सतर्क र सुरक्षित रहन आठ बुँदे सूचना जारी गरेको छ।
  • दूतावासले आपतकालीन अवस्थामा द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ र तृतीय सचिव सञ्ज कुमार शाहलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्न भनेको छ।
  • दूतावासले इजरायल सरकारको सूचना पालना गर्न, बम सेल्टरमा जान र सामाजिक सञ्जालमा युद्धसम्बन्धी भिडियो अनावश्यक सेयर नगर्न आग्रह गरेको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले इजरायलका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरुलाई संयमित भई सतर्क र सुरक्षित रुपमा रहन आग्रह गरेको छ ।

‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै आठ बुँदे सूचना मंगलबार जारी गर्दै दूतावासले सो आग्रह गरेको हो ।

आपतकालीन अवस्थामा नेपाली दूतावासको सहयोगका लागि द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ र तृतीय सचिव सञ्ज कुमार शाहलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्न दूतावासले भनेको छ ।

दूतावासले सार्वजनिक गरेअनुसार द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठको सम्पर्क नम्बर +९७२–५३५३६०७४८ र तृतीय सचिव सचिव सञ्ज कुमार शाहको सम्पर्क नम्बर ‌‍+९७२–५४५५८२०७७ हो ।

होम फ्रन्ट कमाण्ड लगायत इजरायल सरकार एवम् इजरायल सरकारको आधिकारिक निकायद्वारा जारी सूचना र निर्देशन पालना गर्न पनि दूतावासले भनेको छ ।

साथै अलर्ट एसमएस आएमा तथा खतराको संकेत स्वरुप साइरन बजेमा हेलचेक्र्याइँ नगरी आफू नजिकैको बम सेल्टरमा अनिवार्य रुपमा जान भनिएको छ ।

आफ्ना राहदानी, परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, बैंक कार्ड लगायतका कागजात आफ्नो साथमै राख्न र विकसित घटनाक्रमको बारेमा नियमित रुपमा अद्यावधिक जानकारी राख्न पनि इजरायलमा रहेका नेपालीहरुलाई भनिएको छ ।

सामाजिक सन्जालमा देखिएका युद्धसम्बन्धी भिडियोहरु अनावश्यक रुपमा सेयर नगर्न, साथीभाइ, परिवार र आफन्तसँग नियमित सम्पर्कमा रहन पनि दूतावासले भनेको छ ।

 

सम्बन्धित खबर

अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ

अमेरिकी लडाकु विमान खसालेर इरानले दिएका ४ सन्देश

पश्चिम एसिया तनाव : जीसीसी राष्ट्रहरूको सैन्य सामर्थ्य कति छ ?

इरानी नौसेना कमान्डर अलिरेजा मारिएको इजरायलको दाबी

इरानले भन्यो– इजरायलको कारण युद्ध लम्बियो, क्षतिपूर्ति नभएसम्म आक्रमण रोक्दैनौं

इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने – सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्य पूरा गर्ने अवसर

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

