हाभेर्ट्जको गोलमा स्पोर्टिङमाथि आर्सनलको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इन्जुरी समयमा काइ हाभेर्ट्जले गोल गरेपछि आर्सनलले स्पोर्टिङ सीपीलाई १–० ले पराजित गरेको छ ।
- खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिने अवस्थामा इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा काइ हाभेर्ट्जले गोल गरे ।
- यस जितसँगै आर्सनलले दोस्रो लेगअघि समग्रमा १–० को अग्रता बनाएको छ ।
२५ चैत, काठमाडौं । इन्जुरी समयमा काइ हाभेर्ट्जले गोल गरेपछि युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा आर्सनलले स्पोर्टिङ सीपीलाई १–० ले पराजित गरेको छ ।
गएराति लिस्बनमा सम्पन्न खेलमा आर्सनलले इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गर्दै महत्वपूर्ण जित हात पारेको हो ।
खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिने अवस्थामा इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा काइ हाभेर्ट्जले गोल गर्दै आर्सनललाई जित दिलाए। उनको गोलमा गाब्रियल मार्टिनेलीको असिस्ट थियो ।
पहिलो हाफमा दुवै टोलीले केही अवसर सिर्जना गरे पनि गोल हुन सकेन । स्पोर्टिङले काउन्टर आक्रमणमा दबाब बनाएको थियो भने आर्सनलले बल नियन्त्रणमा राखे पनि स्पष्ट अवसर बनाउन सकेन ।
दोस्रो हाफमा पनि खेल प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। आर्सनलका गोलकिपर डेभिड रायाले महत्वपूर्ण बचाउ गर्दै टोलीलाई खेलमा राखे ।
यस जितसँगै आर्सनलले दोस्रो लेगअघि समग्रमा १–० को अग्रता बनाएको छ । दोस्रो लेग आर्सनलको घरेलु मैदानमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4