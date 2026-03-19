वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि श्रममन्त्रीलाई म्यानपावर व्यवसायीका ७ बुँदे सुझाव

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते ११:४६

२५ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ७ बुँदे सुझाब अघि सारेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि ७ बुदे सुझाव पेश गरेको हो ।

संघले बुझाएको सुझावमा कामदारको देशगत लागत निर्धारण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । संघले प्रत्येक श्रम गन्तव्य मुलुकमा जादा लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण गरि कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सुधार गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न, म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीको व्याज कम्पनीकै खातामा आउने व्यवस्था तथा अन्य निजि व्यवसाय सरह व्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

संघले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको आर्थिक भार हटाउन समेत माग गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि युएईले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको नाममा प्रति श्रमिकबाट १४ हजार ७०० रूपैयाँ लिने गरेको छ ।

त्यस्तै साउदी दुतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रकृयामा पहुँच व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छ । संघले वैदेशिक रोजगार विभागले हालै गरेको निर्णय समेत खारेज गर्न माग गरेको छ ।

विभागले चैत २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट र म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघले नीतिगत सुधार नगरी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै नीतिगत सुधार भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गर्‍यो सुधारका काम

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अब सरकारले नै अभिमुखीकरण तालिम दिने

विभिन्न संघसंस्थाका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक उद्धारमा रोक

काम खोज्दै ८ महिनामा विदेशिए सवा ५ लाख नेपाली

अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले यहाँको चुनावमा उथलपुथल ल्यायो’

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
