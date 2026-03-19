खाडी खुलेसँगै विदेशिने बढे, २ दिनमै ५ हजार बढीले लिए श्रम स्वीकृति

News Summary
- खाडी र पश्चिम एसियाका १२ मुलुकमा रोकिएको वैदेशिक रोजगार युद्धविरामपछि पुनः सुरु भएको छ।
- पछिल्लो दुई दिनमा ५ हजार ७ सय ३० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा ३ हजार ४ सय ८३ जनाले खाडी र पश्चिम एसियाका मुलुकका लागि लिएका छन्।
- चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ पुरुष र ६९ हजार ४ सय ३ महिला छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा रोकिएको वैदेशिक रोजगार फेरि सुरु भएसँगै विदेशिनेको संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेको छ ।
खाडी तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न १२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको थियो । तर, श्रम स्वीकृति खुलेसँगै पछिल्लो दुई दिनमा मात्रै ५ हजार ७ सय ३० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या मात्रै ३ हजार ४ सय ८३ रहेको छ ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण झन्डै दुई महिनाअघि खाडी लगायत पश्चिम एसियाका विभिन्न देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको थियो । युद्धविराम भएर अवस्था केही सहज बनेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई दिनअघि श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो।
विभागको वैदेशिक श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक खिलराज राईका अनुसार बुधबार मात्रै २ हजार ९ सय ९६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये श्रम स्वीकृति रोकिएर खोलिएका मुलुकहरूमा १ हजार ८ सय ३८ रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
श्रम स्वीकृति खुलेको पहिलो दिन मंगलबार २ हजार ७ सय ३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा १२ देशका लागि १ हजार ६ सय ४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
श्रम मन्त्रालयले गत फागुन १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट साउदी, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । अवस्था सहज भएपछि वैशाख ७ गतेदेखि फेरि खुला गरेको थियो । श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्न थालेको हो।
विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ जना पुरूष र ६९ हजार ४ सय ३ जना महिला रहेका छन् । चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ८ सय १९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4