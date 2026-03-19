धुलो उडेपछि राजविराज-भारदह सडक स्थानीयले गराए अवरुद्ध

धुलोले वातावरण प्रदूषण बढाउनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको स्थानीयको भनाइ छ ।

२०८२ चैत २५ गते १२:१४

२५ चैत, सप्तरि । सप्तरीको राजविराज- भारदह सडक खण्डअन्तर्गत तोपा बजारमा स्थानीयहरूले बुधबार  सडक अवरुद्ध गरिएको छ । निर्माणाधीन क्षेत्रमा अत्यधिक धुलो उडेको भन्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

चैत महिनाको सुख्खा मौसमसँगै चलेको तीव्र हावाहुरीका कारण सडक क्षेत्रमा अत्यधिक धुलो उड्दा ठूलो सास्ती भोग्नु परेको स्थानीय राजन यादवले बताए ।

निर्माण कार्य भइरहेका बेला सडकमा नियमित रूपमा पानी नछर्किदा धुलोको समस्या झन् बढेको स्थानीयहरुले बताए। दिनहुँ सयौंभन्दा बढी माइक्रोबस तथा अन्य सवारीसाधन सञ्चालन हुने यस व्यस्त सडकमा धुलोका कारण यात्रु, चालक र पैदलयात्री सबैले सास्ती खेप्नु परेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

धुलोले वातावरण प्रदूषण बढाउनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको स्थानीयको भनाइ छ । यही समस्यालाई लिएर आक्रोशित स्थानीयवासीहरूले सडक अवरुद्ध गर्दै निर्माण कम्पनीले तत्कालै धुलो नियन्त्रणका लागि नियमित रूपमा पानी छर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

जिम्मेवार निकाय सडक डिभिजन लहानले समयमै ध्यान नदिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनीहरूले गुनासो  गरे ।

सप्तरीमा निर्माणाधीन सडक लामो समय अलपत्र छोड्दा सर्वसाधारणहरुले समस्या खेप्नुपरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय लहानले २३ असार ०७९ मा साह इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २५ करोड ७१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा दुई वर्षको म्याद राखेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सडक अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन ।

राजविराज
सम्बन्धित खबर

‘५० प्रभावशाली महिला’ बनेपछि आश्मा : सपना बाँच्न पाएँ

कानुन व्यवसायी सिंहदरबार छिर्दा नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने

वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

‘१२ गाउँ २’ मा जोडिए अनुपविक्रम शाही, भिलेन रोलमा देखिन लागेका हुन् ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि श्रममन्त्रीलाई म्यानपावर व्यवसायीका ७ बुँदे सुझाव

मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रेमा हेलचेक्रयाइँ

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

