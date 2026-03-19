मे २० देखि धेरै किन्डल मोडलहरूमा ‘किन्डल स्टोर’ बन्द हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेजनले सन् २०१२ र अघि सार्वजनिक गरिएका पुराना किन्डल ई-रिडर्स र किन्डल फायर डिभाइसहरूमा मे २०, २०२६ देखि किन्डल स्टोर एक्सेस स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
- मे २० पछि ती उपकरणबाट नयाँ किताब किन्न, सापटी लिन वा डाउनलोड गर्न नपाइनेछ, तर पहिले डाउनलोड गरिएका किताबहरू पढ्न पाईनेछ।
- अमेजनले नयाँ किन्डल खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट र २० डलर बराबरको इबुक क्रेडिट दिने अफर जुन २०, २०२६ सम्म मान्य रहने बताएको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । अमेजनले आफ्ना सन् २०१२ र सोभन्दा अघि सार्वजनिक गरिएका पुराना किन्डल ई-रिडर्स र किन्डल फायर डिभाइसहरूमा ‘किन्डल स्टोर’ को एक्सेस स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी मे २०, २०२६ देखि यी पुराना उपकरणहरूबाट प्रयोगकर्ताले नयाँ किताबहरू किन्न, सापटी लिन वा डाउनलोड गर्न पाउने छैनन्।
अमेजनका प्रवक्ता ज्याकी बुर्कका अनुसार, मे २० को समयसीमा पछि पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा पहिल्यै डाउनलोड भइसकेका किताबहरू भने पढ्न पाउनेछन्। तर, यदि
ती डिभाइसहरूलाई ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ गरियो वा ‘डिरिजिस्टर’ गरियो भने, तिनीहरूलाई पुन: दर्ता गर्न सकिने छैन।
यस निर्णयबाट सन् २००७ मा सार्वजनिक भएको पहिलो पुस्ताको किन्डलदेखि सन् २०१२ सम्मका ११ वटा विभिन्न मोडलहरू प्रभावित हुनेछन्।
प्रभावित हुने मुख्य मोडलहरू:
अमेजनले सपोर्ट बन्द गरेपछि यसबाट प्रभावित हुने मुख्य मोडलहरूमा सन् २००७ मा सार्वजनिक भएको पहिलो जेनेरेसनको किन्डल, २००९ र १० को किन्डल डीएक्स, तथा २०१० को किन्डल किबोर्ड रहेका छन्।
त्यस्तै, सन् २०११ का किन्डल ४ र टचका साथै २०१२ मा आएका किन्डल ५ र पहिलो जेनेरेसनको पेपरवाइटमा पनि यसको प्रभाव पर्नेछ। किन्डल फायर श्रृंखला अन्तर्गत सन् २०११ को पहिलो पुस्ता, २०१२ को दोस्रो पुस्ता, र फायर एचडी ७ तथा ८.९ मोडलहरूमा समेत अब पहिले जस्तो सेवा उपलब्ध हुने छैन।
पुराना ‘किन्डल फायर’ प्रयोगकर्ताहरूका लागि भने किताबबाहेकका अन्य एप र अमेजन सेवाहरूमा कुनै असर पर्ने छैन। अमेजनले प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी पठाउन सुरु गरिसकेको छ।
अपग्रेड गर्नेहरूका लागि अफर
आफ्नो पुरानो डिभाइस छोडेर नयाँ किन्डल किन्न चाहनेहरूका लागि अमेजनले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।
प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ किन्डल खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट र २० डलर बराबरको इबुक क्रेडिट प्राप्त गर्नेछन्। यो अफर जुन २०, २०२६ सम्मका लागि मान्य हुनेछ।
प्रयोगकर्ताका पुराना सबै खरिदहरू नयाँ डिभाइसमा उही एकाउन्ट लग-इन गरेपछि सुरक्षित रहने अमेजनले स्पष्ट पारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4