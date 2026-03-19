मे २० देखि धेरै किन्डल मोडलहरूमा ‘किन्डल स्टोर’ बन्द हुँदै

अमेजनले आफ्ना सन् २०१२ र सोभन्दा अघि सार्वजनिक गरिएका पुराना किन्डल ई-रिडर्स र किन्डल फायर डिभाइसहरूमा ‘किन्डल स्टोर’ को एक्सेस स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेजनले सन् २०१२ र अघि सार्वजनिक गरिएका पुराना किन्डल ई-रिडर्स र किन्डल फायर डिभाइसहरूमा मे २०, २०२६ देखि किन्डल स्टोर एक्सेस स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • मे २० पछि ती उपकरणबाट नयाँ किताब किन्न, सापटी लिन वा डाउनलोड गर्न नपाइनेछ, तर पहिले डाउनलोड गरिएका किताबहरू पढ्न पाईनेछ।
  • अमेजनले नयाँ किन्डल खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट र २० डलर बराबरको इबुक क्रेडिट दिने अफर जुन २०, २०२६ सम्म मान्य रहने बताएको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । अमेजनले आफ्ना सन् २०१२ र सोभन्दा अघि सार्वजनिक गरिएका पुराना किन्डल ई-रिडर्स र किन्डल फायर डिभाइसहरूमा ‘किन्डल स्टोर’ को एक्सेस स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी मे २०, २०२६ देखि यी पुराना उपकरणहरूबाट प्रयोगकर्ताले नयाँ किताबहरू किन्न, सापटी लिन वा डाउनलोड गर्न पाउने छैनन्।

अमेजनका प्रवक्ता ज्याकी बुर्कका अनुसार, मे २० को समयसीमा पछि पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा पहिल्यै डाउनलोड भइसकेका किताबहरू भने पढ्न पाउनेछन्। तर, यदि

ती डिभाइसहरूलाई ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ गरियो वा ‘डिरिजिस्टर’ गरियो भने, तिनीहरूलाई पुन: दर्ता गर्न सकिने छैन।

यस निर्णयबाट सन् २००७ मा सार्वजनिक भएको पहिलो पुस्ताको किन्डलदेखि सन् २०१२ सम्मका ११ वटा विभिन्न मोडलहरू प्रभावित हुनेछन्।

प्रभावित हुने मुख्य मोडलहरू:
अमेजनले सपोर्ट बन्द गरेपछि यसबाट प्रभावित हुने मुख्य मोडलहरूमा सन् २००७ मा सार्वजनिक भएको पहिलो जेनेरेसनको किन्डल, २००९ र १० को किन्डल डीएक्स, तथा २०१० को किन्डल किबोर्ड रहेका छन्।

त्यस्तै, सन् २०११ का किन्डल ४ र टचका साथै २०१२ मा आएका किन्डल ५ र पहिलो जेनेरेसनको पेपरवाइटमा पनि यसको प्रभाव पर्नेछ। किन्डल फायर श्रृंखला अन्तर्गत सन् २०११ को पहिलो पुस्ता, २०१२ को दोस्रो पुस्ता, र फायर एचडी ७ तथा ८.९ मोडलहरूमा समेत अब पहिले जस्तो सेवा उपलब्ध हुने छैन।

पुराना ‘किन्डल फायर’ प्रयोगकर्ताहरूका लागि भने किताबबाहेकका अन्य एप र अमेजन सेवाहरूमा कुनै असर पर्ने छैन। अमेजनले प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी पठाउन सुरु गरिसकेको छ।

अपग्रेड गर्नेहरूका लागि अफर
आफ्नो पुरानो डिभाइस छोडेर नयाँ किन्डल किन्न चाहनेहरूका लागि अमेजनले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।

प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ किन्डल खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट र २० डलर बराबरको इबुक क्रेडिट प्राप्त गर्नेछन्। यो अफर जुन २०, २०२६ सम्मका लागि मान्य हुनेछ।

प्रयोगकर्ताका पुराना सबै खरिदहरू नयाँ डिभाइसमा उही एकाउन्ट लग-इन गरेपछि सुरक्षित रहने अमेजनले स्पष्ट पारेको छ।

किन्डल
सम्बन्धित खबर

२०८२ को सन्देश : दर्शक कथा मात्र होइन, अनुभव लिन हलमा जान्छन्

संसद्‌मा उठ्यो निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय

प्रधानमन्त्रीलाई एमाले सांसदको प्रश्न : प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमा किन विभेद ?

विज्ञान विषय पढ्न र पढाउन गाह्रो हुन्छ ? हेर्नुहोस् यी वेबसाइट

सडक सुरक्षा सुधारको कार्य तत्काल अघि बढाऔं : सांसद मियाँ

‘सरकार हतारमा दौडेर फुर्सदमा नपछुताओस्’

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

