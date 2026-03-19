कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, ५ जना घाइते

बुधबार झडप गर्ने समूहबीच यसअघि पनि झडप भएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कञ्चनपुर कारागारमा बुधबार दिउँसो कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन्।
  • घाइतेमा भुवन नाथ, प्रकाश घरेडी, राजु दमाई, भुवन ऐर र आयुश बम रहेका छन्।
  • एसपी खड्कबहादुर खत्रीले घाइते दुवै पक्षका रहेको र उनीहरूलाई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताए।

२५ चैत, धनगढी । कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप भएको छ ।  कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) खड्कबहादुर खत्रीले बुधबार दिउँसो भएको झडपमा पाँच जना कैदीबन्दी घाइते भएको बताए ।

उनकाअनुसार घाइते हुनेमा भुवन नाथ, प्रकाश घरेडी, राजु दमाई, भुवन ऐर र आयुश बम रहेका छन् । घाइते झडप गर्ने दुवै पक्षका भएको उनले बताए ।

घाइते भएकाहरूमा लागुऔषध र चाेरी मुद्दाका रहेको एसपी खत्रीले बताए । उनीहरू महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बुधबार झडप गर्ने समूहबीच यसअघि पनि झडप भएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

४४ लागे अल्लू अर्जुन, जन्मदिनमा आगामी फिल्म ‘राका’ को घोषणा

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ

सनस्क्रीन लगाउँदा भिटामिन डी को कमी हुन्छ ?

अब उजुरीको प्रगतिबारे प्रहरीले एसएमएसबाटै जानकारी दिने

‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, नयाँ ‘रानी’ को रुपमा दीया मास्केको इन्ट्री

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

