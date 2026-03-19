सरकारको बारेमा बोल्न पटक्कै मन छैन, तर चुपचाप बस्न पनि सकिएन : नेकपा सांसद राई

सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १४:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाकी सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकारले निजी सञ्चारमाध्याममाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको आरोप लगाएकी छन्।
  • उनले सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने लगायतका अलोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता लिन माग गरिन्।
  • उनले महिला तथा किशोरीमाथि हुने साइबर हिंसालाई रोक्न सरकारसँग कडा कदम चाल्न आग्रह गरिन्।

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् ।

सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा रोक लगाउने, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने लगायतका अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेकोले फिर्ता लिन माग गरिन् ।

उनले ठूलो जनविश्वास प्राप्त गरेको सरकारको बारेमा बोल्न मन नभए पनि एकपछि अर्को विवादित काम गरे पनि नबोली बस्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले सचिवस्तरीयको निर्णय परिपत्र गरेको छ । त्यो परिपत्र आउँदा नआउँदै अत्यन्तै विवादको अवस्थामा आइपुगेको छ । उक्त परिपत्रमा सरकारका सूचना, विज्ञापनहरू सरकारका सञ्चारमाध्यामले मात्रै गर्न पाउने र निजी सञ्चारमाध्यामले गर्न नपाउने भन्ने किसिमको जुन निर्णय गर्‍यो । त्यो अत्यन्तै गलत छ, त्यो अलोकतान्त्रिक छ ।’

उनले पछिल्लो समय महिला तथा किशोरीमाथि पनि साइबर हमला हुने गरेको बताइन् । महिलामाथि हुने साइबर हिंसालाई रोक्न कडा कदम चाल्न उनले सरकारसँग माग पनि गरिन् ।

जयन्तीदेवी राई नेकपा
बन्द र जीर्ण उद्योगहरू सञ्चालन गरियोस् : लिमा अधिकारी

बन्द र जीर्ण उद्योगहरू सञ्चालन गरियोस् : लिमा अधिकारी
बर्सेनि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा अभिभावक मारमा परे : सांसद पाठक

बर्सेनि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा अभिभावक मारमा परे : सांसद पाठक
कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, ५ जना घाइते

कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, ५ जना घाइते
प्रीति राईले कम्बोडियाको क्लबबाट खेल्ने

प्रीति राईले कम्बोडियाको क्लबबाट खेल्ने
कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिताबारे मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रको प्रशिक्षण

कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिताबारे मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रको प्रशिक्षण
सिक्टा, भेरी-बबई जस्ता सिँचाइ आयोजना अलपत्र छोडिँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

सिक्टा, भेरी-बबई जस्ता सिँचाइ आयोजना अलपत्र छोडिँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

