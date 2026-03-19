भारतले चिया निर्यातमा समस्या पैदा गर्दै आएको छ : निश्कल राई

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले आफ्नो क्षेत्रमा नागरिकहरु चियाको पहिलो मुना टिप्न व्यस्त रहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले पाउन धौधौ भएको र मल अभावको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
  • उनले भारतले चिया निर्यातमा समस्या पैदा गर्दै आएको र किसान तथा उद्यमी दुबै पीडित रहेको बताएका छन्।
  • राईले सरकारलाई कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सभामुखमार्फत जोडदार आग्रह गर्नुभएको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले आफ्नो क्षेत्रमा नागरिकहरु चियाको पहिलो मुना टिप्न व्यस्त रहेको बताएका छन् । तर, उनीहरूले मिहेनतको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनले बताए ।

‘उत्पादन लागत अध्ययनको आधारमा चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले पाउन धौधौ छ,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यस्तै किसानले भोग्नुपरेको मल अभावको विषयमा पनि सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

उनका अनुसार भारतले चिया निर्यातमा समस्या पैदा गर्दै आएको छ ।

एकातिर किसान पीडित छन् भने अर्कोतर्फ चिया उद्यमीहरु पनि पीडामै छन्’, उनले भनेका छन्, ‘चिया निर्यातका लागि हामी केवल भारतीय बजारमा आश्रीत छौं । समय समयमा भारतले नचाहिने विषयमा चिया निर्यातमा समस्या पैदा गर्दै आएको छ ।’

अहिले पनि यस्तो समस्या रहेको उनले बताए ।

‘अहिले पनि भारतको पश्चिम बंगाल सरकार चिया तथा कफि विकास वोर्डले फुड सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डर्ड अथुरिटी अफ इन्डियाको नाममा दुख दिइरहेको छ । यो किसान तथा उद्यमीको प्रयासबाट समाधान हुने समस्या होइन’ राईले भने ।

यो विषयलाई ख्याल गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ ।

उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेकोमा म सभामुख महोदयमार्फत सरकारसमक्ष जोडदार आग्रह गर्दछु ।’

चिया निर्यात
४४ लागे अल्लू अर्जुन, जन्मदिनमा आगामी फिल्म ‘राका’ को घोषणा

४४ लागे अल्लू अर्जुन, जन्मदिनमा आगामी फिल्म ‘राका’ को घोषणा
वीर अस्पतालका लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ

राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ
सनस्क्रीन लगाउँदा भिटामिन डी को कमी हुन्छ ?

सनस्क्रीन लगाउँदा भिटामिन डी को कमी हुन्छ ?
अब उजुरीको प्रगतिबारे प्रहरीले एसएमएसबाटै जानकारी दिने

अब उजुरीको प्रगतिबारे प्रहरीले एसएमएसबाटै जानकारी दिने
‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, नयाँ ‘रानी’ को रुपमा दीया मास्केको इन्ट्री

‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, नयाँ ‘रानी’ को रुपमा दीया मास्केको इन्ट्री

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

