नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा केयी नेपालको देशभर एक्स्चेन्ज क्याम्प हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १८:४७

  • केयी नेपालले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा चैत २७ देखि २९ गतेसम्म देशभर एक्स्चेन्ज क्याम्प आयोजना गर्ने जनाएको छ।
  • लक्ष्मी ई मोबिलिटी र जीओ अटोमोबाइल्सले केयी गाडीका लागि आधिकारिक बिक्रेता भएर क्याम्प सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • क्याम्पमा ग्राहकले पुराना सवारी साटेर नयाँ केयी मोडेल खरिद गर्न सक्ने, नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, फाइनान्सिङ र अटो बीमा सुविधा पाउनेछन्।

२५ चैत, काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा केयी नेपालले देशभर एक्स्चेन्ज क्याम्प आयोजना गर्ने भएको छ । केयी गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ई मोबिलिटी र जीओ अटोमोबाइल्सले क्याम्प सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

क्याम्पबाट ग्राहकलाई सहज र उत्कृष्ट मूल्यमा आफ्नो सवारी साधन अपग्रेड गर्ने अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बिक्रेताले जनाएका छन् । यो एक्सचेन्ज क्याम्प चैत २७ गतेदेखि २९ सम्म (अप्रिल १० देखि १२) देशभरका केयी शोरुमहरूमा हुने छ । यस प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकहरूले आफ्ना पुराना सवारी साधन साटेर नयाँ केयी मोडेलका गाडीहरू खरिद गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौंमा भने यो कार्यक्रम थापाथलीस्थित केयी शोरूम नजिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘कार्यक्रममा लाइभ फूड स्टल र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिसहित उत्सवमय वातावरण रहनेछ, जसले ग्राहक तथा परिवारको अनुभवलाई थप रोचक बनाउनेछ’ बिक्रेता कम्पनीले भनेका छन् ।

योजनाअन्तर्गत ग्राहकले नयाँ वर्ष विशेष नगद छुट पाउने, आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, उत्कृष्ट सवारी मूल्यांकन पाउने, फाइनान्सिङ सुविधा, अटो बीमा सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । ७ किलोवाट वा ३ किलोवाट चार्जर विकल्प पनि रहेको छ । प्रत्येक बुकिङमा जोडीका लागि दुसित थानीमा एक रातको निःशुल्क प्याकेज उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

हत्याकाे अभियाेगमा १९ वर्ष कारावास सजाय पाएका व्यक्ति २९ वर्षपछि पक्राउ

हत्याकाे अभियाेगमा १९ वर्ष कारावास सजाय पाएका व्यक्ति २९ वर्षपछि पक्राउ
हनी ट्रयाप प्रकरण : इन्स्पेक्टर शाहीसहित ५ जनालाई सफाइ, एक जनालाई कैद

हनी ट्रयाप प्रकरण : इन्स्पेक्टर शाहीसहित ५ जनालाई सफाइ, एक जनालाई कैद
विदेशी राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीका १२ सन्देश

विदेशी राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीका १२ सन्देश
‘स्वीस बैंकमा नेपालीको भ्रष्टाचार रकम भए फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिनू’

‘स्वीस बैंकमा नेपालीको भ्रष्टाचार रकम भए फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिनू’
अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा, तीन भारतीयसहित ९ जना पक्राउ

अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा, तीन भारतीयसहित ९ जना पक्राउ
भृकुटी ब्रोकर कम्पनी निलम्बनमा, लगानीकर्ताको ५ अर्ब तिर्न निर्देशन

भृकुटी ब्रोकर कम्पनी निलम्बनमा, लगानीकर्ताको ५ अर्ब तिर्न निर्देशन

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

