आज जनआन्दोलन दिवस, पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको स्मरण गरिँदै

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ चैत २६ गते भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै २६ गते बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते ६:३०
कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंह (दायाँ) । साथमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली घोषणा गरेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र । वीरेन्द्रको छेउँमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ।

  • नेपालमा २६ चैतलाई प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको दिनको रुपमा जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ।
  • विसं २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पुन:स्थापना भएको थियो।
  • नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चासहितको संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले २६ चैतमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।

२६ चैत, काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको दिनको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ ।

विसं २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएको सम्झनामा आज दिवस मनाउन लागिएको हो ।

विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ चैत २६ गते भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चासहित भएको संयुक्त जनआन्दोलनपछि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको थियो । सोही दिनदेखि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुन:स्थापना भएको हो ।

कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको थियो । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको अवसर पारी २०४६ फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलन सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै २६ गते बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।

सम्बन्धित खबर

पोक्लाबाङमा सांस्कृतिक संग्रहालय

पोक्लाबाङमा सांस्कृतिक संग्रहालय
अल्मलिएका कम्युनिस्ट अब हिंड्नुपर्ने बाटो  

अल्मलिएका कम्युनिस्ट अब हिंड्नुपर्ने बाटो  
लेबनानमा इजरायलको घातक हमला, २५० भन्दा बढीको मृत्यु

लेबनानमा इजरायलको घातक हमला, २५० भन्दा बढीको मृत्यु
नीतिमा प्रतिबन्ध, बजारमा छ्यापछ्याप्ती : यसपालि होला प्लास्टिक झोला नियन्त्रण ?

नीतिमा प्रतिबन्ध, बजारमा छ्यापछ्याप्ती : यसपालि होला प्लास्टिक झोला नियन्त्रण ?
उदारवादी वर्चस्वका लागि कांग्रेस र रास्वपाको सहकार्य

उदारवादी वर्चस्वका लागि कांग्रेस र रास्वपाको सहकार्य
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि शनिबार र आइतबार बिदा

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि शनिबार र आइतबार बिदा

