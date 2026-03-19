एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

युट्युबका भिडियो प्रयोग गरेर विकसित गरिएका एप्पलका एआई प्रडक्टहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन उनीहरूले अदालतसँग माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते ११:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तीनजना चर्चित युट्युब क्रिएटरहरूले एप्पलविरुद्ध क्यालिफोर्नियाको अदालतमा कपीराइट उल्लङ्घन मुद्दा दायर गरेका छन्।

दिग्गज प्रविधि कम्पनी एप्पलविरुद्ध तीनजना चर्चित युट्युब क्रिएटरहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् । युट्युबको सेक्युरिटी सिस्टम उल्लंघन गरेर त्यहाँ रहेका लाखौँ भिडियो प्रयोग गरी एप्पलले आफ्नो एआई टुललाई तालिम दिएको आरोप क्रिएटरहरूको छ।

युट्युब क्रिएटरहरू टेड इन्टरटेन्मेन्ट, म्याट फिसर र गल्फहोलिकले क्यालिफोर्नियाको अदालतमा एप्पलविरुद्ध कपीराइट कानुनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा मुद्दा हालेका हुन् ।

एप्पलले आफ्नो जेनरेटिभ एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिनका लागि युट्युबका भिडियोको प्रयोग गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

मुद्दा दायर गर्ने क्रिएटरहरूका अनुसार एप्पलले युट्युबका प्राविधिक सुरक्षा उपायहरू (टिपिएम) हरूलाई बाइपास गर्दै पान्डा-७० एम नामक डेटासेटमार्फत ३० लाखभन्दा बढी भिडियो क्लिपहरू अवैध रूपमा प्रयोग गरेको हो । उनीहरूले युट्युब सामाग्रीको यस्तो अवैधानिक प्रयोग गर्ने एप्पललाई क्षतिपूर्ति तिराउन र आफ्ना सामाग्रीको प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

के हो अपरेसन पाण्डा र एप्पलमाथिको आरोप ?

युट्युबले सामान्यतया भिडियो स्ट्रिमिङका लागि मात्रै मात्र अनुमति दिन्छ र त्यहाँबाट भिडियो डाउनलोड गर्न होइन । तर एप्पलले स्वचालित टुल्स प्रयोग गरी युट्युबको क्याप्चा र रेट लिमिटजस्ता सुरक्षा प्रणालीलाई छल्दै ठूलो मात्रामा डेटा संकलन गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

एप्पलले आईपी एड्रेस परिवर्तन गर्दै र वैधानिक अनुरोधहरूको नक्कल गरेर डेटा निकालेको आरोप पनि लगाइएको छ ।  यो अमेरिकास्थित डिजिटल मिलेनियम कपिराइट ऐनको उल्लङ्घन मानिन्छ।

यो मुद्दाको केन्द्र पान्डा-७० एम नामको डेटासेट हो । यसमा करिब ३० लाख युट्युब भिडियोहरूको रेफरेन्स समावेश गरिएको बताइएको छ । आरोप अनुसार एप्पलले आफ्नो टेक्स्ट-टु-भिडियो एआई मोडेल विकास गर्न यी भिडियोहरू ठूलो मात्रामा डाउनलोड र प्रयोग गरेको थियो । एप्पलले आफ्नै एउटा अनुसन्धान पत्रमा यस डेटासेटको प्रयोग स्वीकार गरेको थियो जसलाई अहिले क्रिएटरहरूले प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मुद्दा दायर गर्ने च्यानलहरूमा एच३ एच३ प्रोडक्सन(टेड इन्टरटेनमेन्ट), मिस्टर सर्ट गेम गल्फ(म्याट फिसर) र गल्फफोलिस रहेका छन् । यी च्यानलका भिडियोहरूमा अर्बौं भ्युज र लाखौँ सब्सक्राइबर छन् । क्रिएटरहरूका अनुसार एक पटक उनीहरूका युट्युब सामाग्री एआई मोडेलमा प्रयोग भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सम्भव हुँदैन । जसले गर्दा सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको नियन्त्रण सधैंका लागि गुम्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले युट्युबका भिडियो प्रयोग गरेर विकसित गरिएका एप्पलका एआई प्रडक्टहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन उनीहरूले अदालतसँग माग गरेका छन् ।

साथै आफ्ना सामाग्रीहरूको अनधिकृत प्रयोगका लागि निर्धारित क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरिएको छ ।  एजेन्सी

एआई एप्पल
सम्बन्धित खबर

डाटा सेन्टर वरपर पृथ्वीको तापक्रम १६ डिग्री फरेनहाइटसम्म बढ्दै, वातावरणमा गम्भीर चुनौती

डाटा सेन्टर वरपर पृथ्वीको तापक्रम १६ डिग्री फरेनहाइटसम्म बढ्दै, वातावरणमा गम्भीर चुनौती
अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  
एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा

एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा
लोकतन्त्रमा एआईको चुनौती : बुथदेखि ‘ब्रेन’ कब्जासम्म

लोकतन्त्रमा एआईको चुनौती : बुथदेखि ‘ब्रेन’ कब्जासम्म
ट्वीटर संस्थापकको कम्पनीमा एआईले खाइदियो ४ हजारको जागिर

ट्वीटर संस्थापकको कम्पनीमा एआईले खाइदियो ४ हजारको जागिर
हार्डवेयरमा प्रवेश गर्दै च्याट जिपिटी निर्माता, स्मार्ट चस्मा बनाउँदै

हार्डवेयरमा प्रवेश गर्दै च्याट जिपिटी निर्माता, स्मार्ट चस्मा बनाउँदै

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

