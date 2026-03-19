लसुनको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार चिनियाँ सुकेको लसुनको भाउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँले बढेर २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- बुधबार चिनियाँ सुकेको लसुनको भाउ प्रतिकिलो २ सय २० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
- नेपाली सुकेको लसुनको भाउ भने स्थिर रहँदै प्रतिकिलो १ सय ४५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा लसुनको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चिनियाँ सुकेको लसुनको भाउ बढेको हो ।
बिहीबार सुकेको चिनियाँ लसुनको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ बढेको हो । हिजो बुधबार किलोको २ सय २० रुपैयाँमा किनबेच भएको उक्त लसुन आज बिहीबार भने २ सय सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी कालीमाटीमा सुकेको नेपाली लसुनको भाउ भने स्थिर छ । उक्त लसुन प्रतिकिलो १ सय ४५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
