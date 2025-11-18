कलाकार ‘बले’विरुद्ध न्यूयोर्क प्रहरीमा उजुरी

News Summary
- अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली छात्राले कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ विरुद्ध न्यूयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्टमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी छन्।
- बलेलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखेको छ।
- अमेरिकी प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मिलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् र पीडित छात्राको परिवारले सहमति जनाएका छन्।
काठमाडौं । कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ विरुद्ध अमेरिकामा अध्ययनरत एक नेपाली छात्राले त्यहाँको न्यूयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्टमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी छन् ।
ती युवतीले मंगलबार प्रहरीमा जाहेरी दिएको काका नाता पर्ने परिवारका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ती छात्रा न्यूयोर्कको क्विन्समा बस्दै आएकी छिन् ।
त्यहाँस्थित अपार्टमेन्टमा ‘बले’ले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै ती युवतीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी थिइन् । उनको स्टाटसपछि शनिबार प्रहरीले बलेलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अहिले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा बलेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखिएको छ । अभद्र व्यवहारमा सीडीओले बढीमा २५ दिन हिरासतमा राख्न सक्ने प्रावधान छ ।
ती छात्राले आफैंले प्रहरीकहाँ उजुरी दिएको उनको परिवारका सदस्यले बताए । ‘उजुरीपछि नानीलाई अहिले प्रहरीले विशेष निगरानी गरिरहेको छ । सरकारी वकिल, चिकित्सक पनि दिएको छ । सोसल वर्क सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरीकै निगरानीमा उनको स्वास्थ्यको टेक केयर भैरहेको छ’ ती सदस्यले भने ।
‘घटनास्थल अमेरिकामा र आरोपित नेपालमा भएकाले, अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने, कता जाहेरी दिने भन्ने परामर्श गर्दागर्दै हामीलाई ढिला भयो’ ती सदस्यले भने, ‘अब अमेरिकाको प्रहरीले नेपाल प्रहरीसँग मिलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउला र समन्वय गर्ला भन्ने प्रतीक्षामा छौं ।’
उनले भने, ‘सुरुमा यता गर्ने कि उता गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो । परामर्श गर्दागर्दै ढिला भयो । नानीले उता गर्ने निर्णय गरेपछि हामीले पनि सहमति जनाएका हौं ।’
नेपालमा भने जाहेरी दिने वा नदिने भन्ने कुरा निश्चित नभैसकेको पीडित छात्राको परिवारका ती सदस्यले बताए ।
