सांसद पन्तले वीरगञ्जमा खोले निजी सचिवालय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्सा-१ का सांसद हरि पन्तले निर्वाचन क्षेत्रमै निजी सचिवालय स्थापना गरेका छन्।
  • सांसद पन्तले सचिवालय स्थापना गरेर निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहँदा नागरिकका समस्या सहजीकरण गर्ने बताए।
  • उनले सरकारी कर्मचारीले सेवा दिन ढिला सुस्ती गरे सचिवालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

२७ चैत, वीरगञ्ज । पर्सा-१ का रास्वपाका सांसद हरि पन्तले निर्वाचन क्षेत्रमै निजी सचिवालय स्थापना गरेका छन् ।

सांसद पन्तले शुक्रबार वीरगञ्जमा निजी सचिवालय खोलेका हुन् ।

निजी सचिवालयको उद्घाटन गर्दै सांसाद पन्तले निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहँदा नागरिकमा पर्न सक्ने समस्या र गुनासाका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न सचिवालय स्थापना गरिएको बताए ।

चुनाव जितेपछि सांसदहरू राजधानीतिरै हराउने र जनताबाट टाढा हुँदै जाने प्रवृत्ति रोक्न सचिवालय स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

जनताले प्रत्यक्ष रूपमै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने काम भइसकेको भन्दै उनले बिना कारण सरकारी कर्मचारीले सेवा दिन ढिला सुस्ती गरे सचिवालयमा सम्पर्क गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

२०८२ मा नेपाली संगीत : कलाकारको सत्तारोहणदेखि एआईको चुनौतीसम्म

विमानस्थलले फेरि भन्यो : १ यात्रु बिदाइमा बढीमा ३ जना आउनू

जनमनमा बजेको घन्टी पूजाकोठामा सीमित नरहोस्

खेलकुद प्राथमिकतामा नपरेको बहस : सरकारको दृष्टिकोण बुझ्ने समय

११ महिनामा करिब ५ हजार पर्यटकले गरे फोक्सुण्डो तालको भ्रमण

चौथो ऐतिहासिक गोरखा-जितगढी एकीकरण पदयात्रा सुरु

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

