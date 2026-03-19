नेपाली फिल्म ‘कान्स’ मा छनोट भएपछि मनीषा : सिर्जनात्मक कथावाचनको शक्तिको उदाहरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १५:१४
  • नेपाली फिल्म 'एलिफेन्ट्स इन द फग (तिनीहरू)' निर्देशक अविनाशविक्रम शाहको 'अन सर्टेन रिगार्ड' विधामा कान्स चलचित्र महोत्सवमा छनोट भएको छ।
  • निर्माताले कान्स छनोटको खुसीमा राजधानीमा विशेष डिनर आयोजना गरेका थिए, जसमा नेपाली र बलिउड फिल्म क्षेत्रका चर्चित अनुहार सहभागी थिए।
  • अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा 'तिनीहरू' टिमको प्रशंसा गर्दै कान्स डेब्यूमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्।

काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग (तिनीहरू)’ विश्वप्रसिद्ध कान्स चलचित्र महोत्सवमा छनोट भएपछि यतिबेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ । महोत्सवले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार निर्देशक अविनाशविक्रम शाहको यो फिल्म ‘अन सर्टेन रिगार्ड’ विधामा परेको हो ।

पहिलोपटक नेपाली कथानक फिल्म कान्सको मुख्य विधामध्ये एकमा छनोट भएपछि निर्माता र निर्देशकलाई चौतर्फी बधाई आइरहेको छ । यही खुसी साट्न निर्माताले बिहीबार बेलुका राजधानीमा एक विशेष डिनर कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाली र बलिउड फिल्म क्षेत्रका विभिन्न चर्चित अनुहार सहभागी थिए । अभिनेत्री मनीषा कोइरालादेखि लिएर धर्मा प्रोडक्सनमा सहायक निर्देशनको अनुभव सँगालेका प्रवेश गुरुङसम्मको उपस्थिति देखिएको थियो । कार्यक्रममा अन्य नेपाली फिल्म निर्माता र फिल्मकर्मीको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

यस अवसरमा अभिनेत्री कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो खुसी व्यक्त गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन् :

“कस्तो अविस्मरणीय साँभ m! कुमुदानी र प्रवेश गुरुङ, नेपालबाट ‘अन सर्टेन रिगार्ड’ विधामा कान्स चलचित्र महोत्सवमा भएको डेब्यूको खुसीमा यति सुन्दर कार्यक्रम आयोजना गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद । त्यहाँ भेटिएका नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू आफ्नो सिर्जनाबाट सीमाना तोड्दै अघि बढिरहेका देखेँ । ‘तिनीहरू (एलिफेन्ट्स इन द फग)’ को सम्पूर्ण टिम प्रशंसाको योग्य छ । यो फिल्म सिर्जनात्मक कथावाचनको शक्तिको उदाहरण हो । अर्थपूर्ण संवाद र नयाँ सम्बन्धहरूका लागि आभारी छु । फेरि पनि धन्यवाद, उत्कृष्ट आतिथ्यका लागि ।’

निर्देशक शाहकै अघिल्लो छोटो फिल्म ‘लोरी’ ले कान्समा स्पेसल मेन्सन प्राप्त गरेको थियो । यसवर्षको कान्स १२ मेदेखि २३ सम्म फ्रान्समा आयोजना हुँदैछ ।

उद्योग मन्त्रालयको अवैतनिक काम गर्थे सुशान्त, मन्त्री नियुक्त भइन् गौरीकुमारी

उद्योग मन्त्रालयको अवैतनिक काम गर्थे सुशान्त, मन्त्री नियुक्त भइन् गौरीकुमारी
नेपाली के-पप स्टार ‘हारा’ बारे दक्षिण कोरिया : द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण अध्याय

नेपाली के-पप स्टार ‘हारा’ बारे दक्षिण कोरिया : द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण अध्याय
यातायातको अभिलेख हेरफेर गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर

यातायातको अभिलेख हेरफेर गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर
संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले के भने ? (पूर्णपाठ)

संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले के भने ? (पूर्णपाठ)
दुर्व्यवहार भोगेका विद्यार्थीले मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिन सक्ने

दुर्व्यवहार भोगेका विद्यार्थीले मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिन सक्ने
सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेमा विश्वस्त छु : राष्ट्रपति पौडेल

सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेमा विश्वस्त छु : राष्ट्रपति पौडेल

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

