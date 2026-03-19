यातायातको अभिलेख हेरफेर गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १५:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी अनुमति पत्र अभिलेखमा झुटो विवरण राख्ने दुई कर्मचारी र एक मतियारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
  • यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा अनियमितता उजुरीपछि तत्कालीन प्रशासन अधिकृत शंकर थापा र कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
  • अख्तियारले उनीहरूले गैरकानुनी तरिकाले अभिलेख सच्याएको र हिमबहादुर बस्नेत थापाविरुद्ध मतियारको कारबाही माग गरेको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अभिलेखमा झुटो विवरण राख्ने दुई कर्मचारी र एक मतियारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र) पोखरामा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि अनसुन्धान गर्दा तत्कालीन प्रशासन अधिकृत शंकर थापा र तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकालविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

उनीहरूले कार्यालयको अभिलेख बमोजिम हिमबहादुर बस्नेत थापाको नाममा ए र बी वर्गको पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र जारी नै नभएको जानकारी हुँदाहुँदै गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने र हेरफेर गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले शंखर थापा र जगत ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाकही गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै हिमबहादुर थापा बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कसुरजन्य कार्यको गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

