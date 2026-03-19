महान्यायाधीवक्ताविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबीसहित पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गर्ने आदेश गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबीसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गर्ने आदेश दिएको छ।
  • सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कँडेलको नियुक्तिले मौलिक वा कानुन हक हनन भएको नदेखिएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
  • अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले कँडेलमाथि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेस गरेका थिए।

२७ चैत, काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबीसहित पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गर्ने आदेश गरेको छ ।

महान्यायाधीवक्तामा कँडेलको नियुक्तीले ‘निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानुन हक कसरी हनन् हुन गएको छ भन्ने नदेखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए ।

२६ चैत(बिहीबार) सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताले कानुनविपरीत काम गरे नियमित अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न सकिने भन्दै रिट निवेदन ल्याउन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

रजिष्ट्रार पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । सम्बन्धित पक्षलाई यो आदेशको जानकारी दिई कानुन बमोजिम गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको महान्यायाधिवक्ताका लागि कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । महान्यायाधीवक्ता डा. कँडेलमाथि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको भन्ने अधिवक्ता बस्नेतको दाबी हो ।

नारायणदत्त कँडेल महान्यायाधिवक्ता
उद्योग मन्त्रालयको अवैतनिक काम गर्थे सुशान्त, मन्त्री नियुक्त भइन् गौरीकुमारी

नेपाली के-पप स्टार ‘हारा’ बारे दक्षिण कोरिया : द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण अध्याय

यातायातको अभिलेख हेरफेर गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर

संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले के भने ? (पूर्णपाठ)

दुर्व्यवहार भोगेका विद्यार्थीले मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिन सक्ने

सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेमा विश्वस्त छु : राष्ट्रपति पौडेल

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित