+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

५१ लागे ‘माग्ने बुढा’, अमेरिकाबाट कहिले फर्किन्छन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १६:५९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हास्य कलाकार केदारप्रसाद घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ शुक्रबार ५१ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् र फिल्म क्षेत्रबाट बधाई प्राप्त गर्दैछन्।
  • दीपकराज गिरीले माग्ने बुढासँग ८ वटा सफल फिल्म दिएको स्मरण गर्दै दुई दशक लामो मित्रताको कुरा बताए।
  • केदार चार महिनादेखि अमेरिकामा छन् र छोरीको उपचारका कारण चाँडै फर्किने तयारीमा छन् भने दीपकराज टोलीले नयाँ फिल्म छायांकनका लागि उनको पर्खाइमा छ।

काठमाडौं । हाँस्य कलाकार तथा अभिनेता केदारप्रसाद घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ शुक्रबार ५१ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । जन्मदिन अवसरमा उनलाई फिल्म क्षेत्र र प्रशंसकबाट बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो छ ।

उनी निकट कलाकार दीपकराज गिरी, जितु नेपालसहितले पनि केदारलाई आफ्नो अनुभव र स्टाइलमा बधाई दिइरहेका छन् । दीपकले माग्ने बुढासँग ८ वटा सफल फिल्म दिएको स्मरण गर्दै सम्बन्धको दियो बलिरहने बताएका छन् ।

दीपक लेख्छन्, ‘ एउटै क्षेत्रका मान्छे यति लामो र घनिष्ठ सम्बन्ध हुनै सक्दैन भन्छन् । तर, हामी २ दशक सँगै कुम मिलाएरै हिड्यौ ! सुरूमा डराइ डराइ मिलेर फिल्म बनायौं । ८ वटा सफल चलचित्रहरू हाम्रा पोल्टामा आए ! यो दुर्लभ नै हो ,एउटै कलाकार लगातार ८ सफल फिल्म सँगसँगै निर्माण र अभिनय गर्ने मौका…। यो यात्रामा हामी कहिले बाझ्यौं होला । कहिले मन पनि दुखायौं होला, तर मित्रताको धागो कहिले चुँडिएन !’

दीपकले सेयर गरेको फोटोमा उनीसहित केदार र जितु पनि छन् ।

जितुले पनि माग्ने बुढासँगको फोटो सेयर गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । संघर्षकालिन समयका किस्सा सम्झिँदै जितुले आफू केदारको खानपान, अनुशासन र अभिनय देखेर प्रभावित भएको बताएका छन् । दीपाश्री निरौलाले पनि जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन् ।

यी चारैजनाले ‘छक्कापञ्जा’जस्ता हिट सिरिज दिएका छन् ।

अमेरिकाबाट कहिले फर्किन्छन् ?

केदार झन्डै ४ महिनादेखि अमेरिकामा छन् । उनी कहिले आउँछन्, यकिन भैसकेको छैन । यद्यपि, उनकी श्रीमती तथा अभिनेत्री सीतादेवी तिमल्सिनाले केदार चाँडै देश फर्किने बताएकी छन् ।

छोरी बिरामी भएपछि उपचारमा खट्नुपर्ने भएकाले फर्किन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘छोरीलाई सन्चो छैन । पेट दुखेको छ । उहाँ चाँडै आउनुहुन्छ’ सीतादेवीले भनिन् ।

अर्कोतर्फ, ‘छ माया छपक्कै २’ सहित दीपकराज टोली छायांकन थाल्ने तयारीमा छ । जसका लागि समूहले माग्ने बुढालाई कुरिरहेको छ । १५ बैशाखदेखि छायांकन थाल्ने निधो पनि भैसक्यो ।

सो बेलासम्म पनि माग्ने बुढा आउँछन् वा आउँदैनन् जवाफ दीपकसँग पनि छैन । ‘अहिले हामी धेरै विकल्पहरूमा काम गरिरहेका छौं । परिस्थितीअनुसार अघि बढ्छौं । सकेसम्म मिलेर काम गर्ने हो’ उनले भने ।

केही दिनमा यसबारे टुंगो लाग्ने दीपक बताउँछन् । केदार अभिनित पछिल्ला दुई फिल्म ‘माग्ने राजा’ र ‘जेरी अन टप’ दुवै घरेलु बक्सअफिसमा सफल रहे ।

केदारप्रसाद घिमिरे माग्ने बुढा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाढीका कारण अफगानिस्तानमा ७३ हजार मानिस प्रभावित : संयुक्त राष्ट्रसंघ

बाढीका कारण अफगानिस्तानमा ७३ हजार मानिस प्रभावित : संयुक्त राष्ट्रसंघ
उपसभामुखको निर्वाचनमा एमालेको 'नो भोट'

उपसभामुखको निर्वाचनमा एमालेको ‘नो भोट’
रास्वपालाई विश्वास गर्न नसकिने नजिर स्थापित भयो : खुश्बु ओली

रास्वपालाई विश्वास गर्न नसकिने नजिर स्थापित भयो : खुश्बु ओली
सुर्खेतमा 'नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर' सञ्चालन

सुर्खेतमा ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ सञ्चालन
सन्तुलित बजेट बन्छ, प्रदेशका सबै स्थानीय तहका योजना समेटिन्छन् : मुख्यमन्त्री शाह

सन्तुलित बजेट बन्छ, प्रदेशका सबै स्थानीय तहका योजना समेटिन्छन् : मुख्यमन्त्री शाह
प्रतिनिधिसभाद्वारा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनप्रति धन्यवाद

प्रतिनिधिसभाद्वारा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनप्रति धन्यवाद

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित