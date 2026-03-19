परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भेटवार्ता

२७ चैत, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनीहरूबीच शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताको तस्वीर सेयर गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन् ।
साथै, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गरेर भारत–नेपाल साझेदारीको पूर्ण सम्भावनाबारे छलफल भएको उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
