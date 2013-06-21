+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टीको विदेश विभागपछि देशकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने जिम्मेवारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १४:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री हुन्।
  • खनालले २०७९ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए।
  • रास्वपाले कूटनीतिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिने र परफर्मेन्स अडिट प्रणाली शुरु गर्ने योजना बनाएको छ।

१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विदेश विभाग प्रमुख हुन् । रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत रहेका उनी पार्टीमा पर्यटन विभाग प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा छन् ।

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन म्याडिसनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका खनालले वज्रपोर्ट विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।

४७ वर्षीय खनाल पूर्व शिक्षा मन्त्री हुन् । उनी २०७९ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए ।

खनालले राजनीतिमा आउनुअघि सामाजिक सेवा, शिक्षा र नीति निर्माण क्षेत्रमा काम गरेका थिए । सन् २००५ देखि २०१२ सम्म श्रीलंका, नेपाल र अमेरिकामा सञ्चालन भएको सर्वोदय श्रमदान अभियान मार्फत सामुदायिक विकास र स्वयंसेवी अभियानमा काम गरे ।

सामुदायिक शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको टिच फर नेपालका सहसंस्थापक खनालले त्यहाँ सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म आबद्ध रहे । टिच फर नेपालमा उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समेत निभाए ।

नीतिगत अभ्यासमा खनालले २०२३ देखि २०२५ सम्म दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको नीतिशाला कार्यक्रमसँग जोडिएर काम गरेका थिए ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा खनाल काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित भएका थिए। खनाल त्यस क्षेत्रबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा कूटनीतिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिने जनाएको छ । कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न ‘परफर्मेन्स अडिट’ प्रणाली शुरु गरिने उल्लेख छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा हप्तामा सातै दिन चौबीसै घण्टा सक्रिय हुने गरी सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट बनाउने भनिएको छ ।

वाचापत्रमा परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा इकोनोमिक कन्सुलरको संख्या थप गरेर निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।

चुनाव प्रचारका बेला खनालको नारा थियो– रास्वपाको नागरिक करार: सुशासन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार, प्रवासी नेपालीको हित र रोजगारी सिर्जनामा पार्टीको मुख्य प्रतिबद्धता ।

चुनावका बेला उनको अर्को नारा थियो, ‘काठमाडौं ६ को सक्षम नाम, शिशिर खनाल ।’

अब उनी काठमाडौं ६ को मात्र होइन ‘देशकै सक्षम नाम, शिशिर खनाल’ बन्ने अवसर आएको छ, शुभकामना ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित