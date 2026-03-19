नेपालका लागि जापानका राजदूतसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भेटवार्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १६:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जापानका राजदूत माएदा तोरुसँग नेपाल–जापान सम्बन्ध र सहयोग विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्।
  • दुवै पक्षले यसवर्ष कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीबारे पनि छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

उनीहरूबीच बुधबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो ।

भेटवार्ताका क्रममा अवसरमा नेपाल–जापान सम्बन्ध र सहयोग सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, यसवर्ष दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउने लगायतका विषयहरूमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
