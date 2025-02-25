मधेशमाथि बागमतीको महत्त्वपूर्ण जित, प्रतिशको ५ विकेट

- बागमती प्रदेशले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा मधेश प्रदेशलाई ३५ रनले पराजित गरेको छ ।
- प्रतिश जिसीले ९.३ ओभरमा ५५ रन खर्चेर ५ विकेट लिएर बागमतीको जित सुनिश्चित गरे ।
- बागमती ८ खेलमा ८ अंकसहित छैटौं स्थानमा उक्लिएको छ भने मधेश ७ खेलमा ९ अंकसहित चौथो स्थानमा छ ।
२७ चैत, काठमाडौं । बाँयाहाते पेस बलर प्रतिश जिसीले ५ विकेट लिएपछि पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमती प्रदेशले मधेश प्रदेशमाथि महत्त्वपूर्ण जित हासिल गरेको छ ।
शुक्रबार वीरगन्जमा भएको खेलमा बागमतीले मधेशलाई ३५ रनले पराजित गरेको हो । बागमतीले दिएको २०९ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेश ३४.३ ओभरमा १७३ रनमा अलआउट भयो ।
मयन यादवले सर्वाधिक ४० रन बनाए । आदिल आलमले २७, कप्तान अनिल साहले २६, विशाल सुस्लिङले २१ रन बनाए । मोहम्मद समिरले १६ रन बनाए । अभिषेक तिवारीले १० रन बनाए ।
बागमतीका प्रतिशले ९.३ ओभरमा ५५ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । रिजन ढकालले २ तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र सुवास खत्रीले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले ४८.४ ओभरमा अलआउट हुँदै २०८ रन बनाएको थियो । उत्तम मगरले सर्वाधिक ४४ रन बनाए भने कप्तान सन्दीपले ३६ रन बनाए । रिङ्जिन लामाले २९ अनि आशुतोष घिरैयाले १८ रन बनाए ।
मधेशका लागि पवन सर्राफले १० ओभरमा ३१ रन दिएर ३ विकेट लिए । आदिल आलम र रन्जित कुमारले २-२ तथा विशाल पटेल, अभिषेक तिवारी र अरनिको यादवले १-१ विकेट लिए ।
योसँगै ८ खेलमा चौथो जित हासिल गरेको बागमती प्रदेश ८ अंकका साथ छैटौं स्थानमा उक्लिएको छ र जय ट्रफीका लागि छनोट हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ । जय ट्रफीमा अबदेखि ६ टोलीले खेल्दै छन् ।
७ खेलमा ९ अंक भएको मधेश चौथो स्थानमा यथावत् छ । मधेशको पनि जय ट्रफी खेल्ने सम्भावना बलियो नै देखिएको छ ।
