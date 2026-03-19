जित–रेख साहित्य पुरस्कार वितरण

दुवै पुरस्कार मगर भाषाका आदिकविद्वय जितबहादुर सिंजाली मगर र रेखबहादुर थापा सारू मगरको स्मृतिमा स्थापना गरिएको आयोजक जिबसीम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जोग लाफा मगरले जानकारी दिए ।

२०८२ चैत २८ गते १८:२५

२८ चैत, काठमाडौं । जित–रेख मगर साहित्य पुरस्कार–२०८१ साहित्यकार उजिर राना मगरलाई प्रदान गरिएको छ । शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ६० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वसभामुख इन्दिरा राना मगरले साहित्यकार मगरलाई अर्पण गरेकी हुन् ।

त्यस्तै, जित–रेख मगर साहित्य नवप्रतिभा पुरस्कार राकेश बिएम चिन्तनले प्राप्त गरे । यो पुरस्कारको राशी १५ हजार रुपैयाँ छ ।

दुवै पुरस्कार मगर भाषाका आदिकविद्वय जितबहादुर सिंजाली मगर र रेखबहादुर थापा सारू मगरको स्मृतिमा स्थापना गरिएको आयोजक जिबसीम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जोग लाफा मगरले जानकारी दिए । पुरस्कार राशी बर्सेनि पाँच हजार बढाउँदै यसपटक ६० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको लाफाले बताए ।

त्यसैगरी जयबहादुर हितान मगर स्मृति पुरस्कार–२०८१ नेपाल मगर संघका संस्थापक खगेन्द्र घर्तीले प्राप्त गरे । यो पुरस्कार संघका संस्थापक सचिव जयबहादुर हितान मगरको स्मृतिमा उनका परिवारले स्थापना गरेको हो ।

प्रमुख वक्ता प्राध्यापक अभि सुवेदीले मातृभाषा साहित्य लेखनको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व उपसभामुख मगर र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईलाई सम्मानित गरिएको थियो ।

०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं : नेता पुन

बाँकेमा बोलेरोको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु

एरिका गुरुङ कराते वान प्रिमियर लिगको फाइनलमा

रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं

संस्थागत निर्णयबिनै उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै राप्रपा महामन्त्रीको ध्यानाकर्षण

चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

