जेडी पावर गुणस्तरमा दिपल एस०५ पहिलो स्थानमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १४:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिपल एस०५ ले चाइना गुणस्तर जाँच (जेडी पावर–२०२६)को प्युअर इलेक्ट्रिक एसयूभी सेग्मेन्टमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ।
  • जेडी पावरको एनईभी आईक्युएसमा चीनका ८१ सहरमा ४९ ब्रान्डका १३७ मोडेलमाथि २१ हजार १७७ ग्राहकको प्रतिक्रिया समावेश छ।
  • दिपल एस०५ चीनबाट निर्यात हुने सबैभन्दा सफल ईभी हो र नेपालमा ४०५ किलोमिटर डब्लुएलटीपी रेन्ज दिने मोडल उपलब्ध छ।

२९ चैत, काठमाडौं । दिपल एस०५ ले चाइना गुणस्तर जाँच (जेडी पावर–२०२६)को प्युअर इलेक्ट्रिक एसयूभी सेग्मेन्टमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

एस०५ ले जेडी पावर एन ईभी इनिसियल क्वालिटी स्टडीमा पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । चीनको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बजारमा उपलब्ध ईभीको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने मामिलामा जेडी पावर सबैभन्दा आधिकारिक मापदण्ड मानिन्छ ।

करिब एक वर्षअघि सार्वजनिक भएर ७० भन्दा बढी मुलुकमा करिब दुई लाख युनिट बिक्री भइसकेको दिपल एस०५ चीनबाट निर्यात हुनेमध्ये सबैभन्दा सफल ईभी हो ।

४.६२ मिटर लामो र २.८८ मिटर ह्विल भएको एस०५ प्युअर ब्याट्री इलेक्ट्रिक (बीईभी) र रेन्ज एक्सटेन्डेड इलेक्ट्रिक (आरईईभी) मा उपलब्ध छ । नेपालमा यो एसयूभी ९९ किलोवाट मोटर, ५६.१ किलोवाट आवर लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्रीमा उपलब्ध छ जसले ४०५ किलोमिटर डब्लुएलटीपी रेन्ज दिन्छ ।

जेडी पावरको एनईभी आईक्युएस चिनियाँ अटोमोटिभ उद्योगको सबैभन्दा विश्वसनीय गुणस्तर जाँचमध्ये पर्छ । २०२६ को जेडी पावर जाँच चीनका ८१ सहरमा ४९ ब्रान्डका १३७ मोडेलमाथि २१ हजार १७७ जना गाडी धनीसँग प्रतिक्रिया लिएर बनाइएको हो ।

यो जाँचमा दुईदेखि ६ महिनाको स्वामित्व भएका ग्राहकको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । सफ्टवेयर र एडास जटिलता लगायतका कारणले चिनियाँ बजारले गुणस्तरसम्बन्धी बढ्दो चुनौतीको सामना गर्दै आएको बेला दिपल एस०५ ले बलियो इन्जिनियरिङ र उत्पादन गुणस्तरमा पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।

दिपल एस०५
हाइटी किल्लामा भागदौड, ३० जनाको मृत्यु

हाइटी किल्लामा भागदौड, ३० जनाको मृत्यु
आशा भोसलेले गाएका १० चर्चित नेपाली गीत

आशा भोसलेले गाएका १० चर्चित नेपाली गीत
धनकुटाका आठपहरिया समुदायमा बिसु चाडको रौनक

धनकुटाका आठपहरिया समुदायमा बिसु चाडको रौनक
राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिप : महिलातर्फ पनि उपाधिका लागि आर्मी र एपीएफ भिड्ने

राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिप : महिलातर्फ पनि उपाधिका लागि आर्मी र एपीएफ भिड्ने
आशा भोसलेको पाँच दशकको संगीत यात्रा : २० भाषामा १२ हजार गीत

आशा भोसलेको पाँच दशकको संगीत यात्रा : २० भाषामा १२ हजार गीत
तटस्थ रहेर काम गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता

तटस्थ रहेर काम गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories

