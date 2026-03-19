जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी पक्राउ

उनी गत भदौको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डडेल्धुरा कारागारबाट फरार भएका थिए।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डडेल्धुरा कारागारबाट फरार भएका ३४ वर्षीय रमेश विष्टलाई बैतडी प्रहरीले आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको छ।
  • प्रहरी नायब निरीक्षक उदय सिंह खडायतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा विष्टलाई जसलेखाली क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
  • पक्राउ परेका विष्टलाई थप कारबाहीका लागि डडेल्धुरा कारागार कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

२९ चैत, बैतडी । डडेल्धुरा कारागारबाट भागी फरार रहेका एक कैदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी चौकी खोड्पेबाट प्रहरी नायब निरीक्षक उदय सिंह खडायतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा आइतबार दिउँसो करिब ३:३० बजे फरार कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ सलमाडीका ३४ वर्षीय रमेश विष्ट रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक कुमार रायले जानकारी दिए । कैदी विष्ट गत भदौ २३/२४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डडेल्धुरा कारागारबाट फरार भएका थिए।

प्रहरीले उनलाई सोही वडाको जसलेखाली क्षेत्रबाट पक्राउ गरी हाल प्रहरी चौकी खोड्पेमा राखेको जनाएको छ। पक्राउ परेका विष्टलाई थप कारबाहीका लागि कारागार कार्यालय डडेल्धुरा पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

कैदी
सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदी गुल्मीबाट पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदी गुल्मीबाट पक्राउ
कारागारमै रहेको कैदीले अर्को कसुर गरे कति हुन्छ सजाय ?

कारागारमै रहेको कैदीले अर्को कसुर गरे कति हुन्छ सजाय ?
नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा युवकको हत्या गरेका कैदी रोल्पाबाट पक्राउ

नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा युवकको हत्या गरेका कैदी रोल्पाबाट पक्राउ
ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार, फरार भएर प्रहरी कार्यालयमै लुटपाट र चोरी

ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार, फरार भएर प्रहरी कार्यालयमै लुटपाट र चोरी
अझै बाहिरै छन् जेनजी आन्दोलनपछि कारागारबाट भागेका ५ हजार कैदी

अझै बाहिरै छन् जेनजी आन्दोलनपछि कारागारबाट भागेका ५ हजार कैदी
भीमफेदी कारागारबाट भागेका कैदीको गैंडाकोटमा हत्या, ०८४ मा सकिंदै थियो सजाय

भीमफेदी कारागारबाट भागेका कैदीको गैंडाकोटमा हत्या, ०८४ मा सकिंदै थियो सजाय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
