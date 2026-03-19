तीन वटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, चार घाइते   

News Summary
- झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ स्थित मेची राजमार्गमा तीन मोटरसाइकल ठोक्किँदा भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका छन् र उनीहरूलाई बिर्तामोडको स्पाइनस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
- प्रहरीले दुर्घटना विवरणमा तीनवटा मोटरसाइकलको नम्बर र चालकको नाम उल्लेख गरेको छ।
२९ चैत, झापा । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ स्थित मेची राजमार्ग सडकखण्डमा तीन वटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार चारआलीबाट बुधबारेतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०२–०४१ प ८९८७ नम्बरको मोटरसाइकल, सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको को३१प ९२९० नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र१–०१–०१२ प ७६३५ नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएका थिए ।
दुर्घटनामा प्र१–०१–०१२प७६३५ नम्बरको मोटरसाइकल चालक इलाम नगरपालिका–६ का २५ वर्षीय भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गम्भीर घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
अन्य घाइतेमध्ये प्र १–०२–०४१ प ८९८७ का चालक धरान उपमहानगरपालिका–१५ का २७ वर्षीय मनिकुमार देवकोटा, सोही मोटरसाइकलमा सवार २७ वर्षीय अनिल बस्नेत र अर्को मोटरसाइकल चालक झापा शिवसताक्षी–५ का २९ वर्षीय नन्दबहादुर मगर तथा पछाडि सवार २९ वर्षीय कमल मगर रहेका छन् । घाइते सबैको स्पाइनस अस्पताल बिर्तामोडमा उपचार भइरहेको छ ।
