२८ चैत, काठमाडौं । बाँकेमा टिपरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका–१५ अकलघरूवास्थित सडकमा भे.१ ख ३२३२ नम्बरको टिपरले क.प्र.०२–००१ ब ०३६१ नम्बरको मोटरसाइकललाई शनिबार बिहान ठक्कर दिएको थियो ।
उक्त दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकलमा सवार जाजरकोट छेडागाड गाउँपालिका–५ बस्ने ५७ वर्षीया देबीसरा रावतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साईन्स प्रालि नेपालगंजमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रहरीले टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
