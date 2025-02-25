आईपीएलमा बेंगलुरुको तेस्रो जित, मुम्बईको तेस्रो हार

२९ चैत, काठमाडौं । रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा तेस्रो जित हासिल गरेको छ । आइतबार राति सम्पन्न खेलमा बेंगलुरुले मुम्बईलाई १८ रनले हराएको हो ।
बेंगलुरुले दिएको २४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २२२ रन बनायो । मुम्बईका लागि शेरफन रदरफोर्डले ३१ बलमा सर्वाधिक ७१ रन बनाएपनि जित दिलाउन सकेनन् ।
कप्तान हार्दिक पान्ड्याले ४० तथा रायन रिकेल्टनले ३७ अनि सूर्यकुमार यादवले ३३ रन बनाए । बेंगलुरुका सुयाश शर्माले २ विकेट लिए भने ज्याकब डफी, रसिख सलाम र क्रुनाल पान्ड्याले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको बेंगलुरुले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २४० रन बनाएको थियो । शीर्ष ३ ब्याटरले नै अर्धशतक प्रहार गरे ।
फिल साल्टले ३६ बलमा ६ चौका र ६ छक्कासहित ७८ रन बनाए । कप्तान रजत पाटिदारले २० बलमा ४ चौका र ५ छक्कासहित ५३ रन बनाए । विराट कोहलीले ५० रन बनाए । टिम डेभिडले १६ बलमा ३४ रनका साथ फिनिसिङ गरे ।
मुम्बईका लागि ट्रेन्ट बोल्ट, हार्दिक पान्ड्या, मिचेल सान्टनर र शार्दुल ठाकुरले १-१ विकेट लिए ।
जितसँगै ४ खेलमा ६ अंक जोडेको बेंगलुरु अंकतालिकामा तेसरो स्थानमै छ भने तेस्रो हार बेहोरेको मुम्बई २ अंकसहित आठौं स्थानमा छ ।
