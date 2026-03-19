वैशाख महिनाका लागि थप घट्यो ब्याजदर

१३ बैंकले स्थिर राखे पनि ७ ले घटाउँदा औसत ब्याजदर झर्‍यो

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १०:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसतमा चैतको तुलनामा ०.०९४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छन्।
  • एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा बढी ५ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको छ, जुन पाँच वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र हो।
  • राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनका लागि बोन्ड र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरी बैंकको पैसा खिचिरहेको छ।

३० चैत, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख महिनाका लागि पनि ब्याजदर केही घटाएका छन् । उच्च तरलता तथा न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थासँगै बैंकहरूको ब्याजदर अत्याधिक घटिसकेको छ ।

बैंकहरूले हरेक महिनाको मसान्तका दिन अर्को महिनाको लागि ब्याजदर सूची सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सोमबार वैशाख महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चैतको तुलनामा वैशाखमा ७ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ ले स्थिर राखेका छन् । अधिकांशले ब्याजदर स्थिर राखे पनि केहीले घटाएसँगै औसतमा ब्याजदर घटेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर औसतमा चैतको तुलनामा वैशाखमा ०.०९४ प्रतिशत बिन्दुले झरेको छ । चैतमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने अधिकतम ब्याजदर औसत ४.४९४ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखमा ४.४०० प्रतिशतमा झरेको छ ।

चैतको तुलनामा वैशाखमा ब्याजदर घटाएका बैंकमा एभरेस्ट, हिमालयन, कुमारी, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य, सिद्धार्थ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड छन् । त्यस्तै स्थिर राखेकामा कृषि विकास, सिटिजन्स, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, नबिल, नेपाल, एनएमबी, एसबीआई, प्राइम कमर्सियल, प्रभु र सानिमा छन् ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा संस्थागत मुद्दतीको ब्याज पनि घट्न जान्छ । जब निक्षेपको ब्याजदर घट्छ, त्यसले आधार दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ ।

व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर वैशाखमा ५.०० प्रतिशत कायम रहेको छ । एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै ५ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको छ, तर यो ब्याजदर ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको अवधिका लागि मात्रै हो । अरु सबै बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने अधिकतम ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ ।

छोटो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा न्यून र लामो अवधिका लागि केही बढी ब्याजदर बैंकले दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले तोकेको अधिकतम ब्याजदर पनि लामो अवधिको हो ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको तथा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याजदर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लामो अवधिका लागि समेत तरलता खिचिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि बोन्ड, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बैंकको पैसा खिच्दै आएको छ ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले दिने अधिकतम ब्याजदर

बैंक चैतको ब्याजदर % वैशाखको ब्याजदर %
कृषि विकास ४.१५ ४.१५
सिटिजन्स ४.५० ४.१५
एभरेस्ट ४.२५ ४.०५
ग्लोबल आईएमई ४.५० ४.५०
हिमालयन ५.०० ४.५०
इन्भेस्टमेन्ट मेगा ४.५० ४.५०
कुमारी ४.१२ ४.०५
लक्ष्मी सनराइज ४.५० ४.५०
माछापुच्छ्रे ४.५० ४.५०
नबिल ४.५५ ४.५५
नेपाल ४.२५ ४.२५
नेपाल एसबीआई ४.२५ ४.२५
एनआईसी एसिया ५.०० ४.७५
एनएमबी ५.०० ५.००
प्राइम कमर्सियल ४.१५ ४.१५
प्रभु ४.५५ ४.५५
राष्ट्रिय वाणिज्य ५.०० ४.७५
सानिमा ४.५० ४.५०
सिद्धार्थ ४.२५ ४.००
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ४.११ ४.१०
बैंक ब्याजदर
