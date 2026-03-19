सिरहामा नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।
  • आन्दोलनका कारण नागरिकले असहजता भोग्नुपरेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।
  • आन्दोलनकारीहरूले रामशरण यादवलाई न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।

३० चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

आन्दोलनका कारण नागरिकले असहजता भोग्नुपरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

नगर प्रमुख डा. नवीनकुमार यादवले स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारी रामशरण यादवमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए ।

आन्दोलनका कारण नगरपालिकाले दिँदै आएको सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षलाई सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्कन निर्देशन दिएका थिए ।

सिरहा कुटपिट प्रकरण : मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

आन्दोलनरत पक्षले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो ।

तर, आन्दोलन पूर्णरूपमा अन्त्य नभएको स्पष्ट पार्दै आन्दोलनकारीहरूले पीडित रामशरण यादवले उचित न्याय नपाएसम्म र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन् ।

सिरहा नगरपालिका
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित