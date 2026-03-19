सिरहामा नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।
- आन्दोलनका कारण नागरिकले असहजता भोग्नुपरेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।
- आन्दोलनकारीहरूले रामशरण यादवलाई न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।
३० चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
आन्दोलनका कारण नागरिकले असहजता भोग्नुपरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
नगर प्रमुख डा. नवीनकुमार यादवले स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारी रामशरण यादवमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए ।
आन्दोलनका कारण नगरपालिकाले दिँदै आएको सेवा प्रभावित बनेको थियो ।
आन्दोलनरत पक्षलाई सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्कन निर्देशन दिएका थिए ।
आन्दोलनरत पक्षले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो ।
तर, आन्दोलन पूर्णरूपमा अन्त्य नभएको स्पष्ट पार्दै आन्दोलनकारीहरूले पीडित रामशरण यादवले उचित न्याय नपाएसम्म र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन् ।
