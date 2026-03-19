संसद् भवन निर्माणमा ९४ प्रतिशत प्रगति, छिटो सक्न सभामुखको ताकेता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नयाँ संसद् भवनको निर्माणमा ९४ प्रतिशत प्रगति भएको छ र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन्।
- २०७६ साल असोज १८ गते तुन्डी शेख जेभीसँग ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा संसद् भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो।
- भवनको इन्टेरियर ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बाँनिया जेभीले र छाना निर्माण ३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा चेनलिंक इन्जिनियरिङले पाएको छ।
३० चैत, काठमाडौं । सिंहदरबार स्थित नयाँ संसद् भवनको निर्माणमा ९४ प्रतिशत प्रगति भएको पाइएको छ । छिटो सक्नसभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले ताकेता गरेका छन् ।
सभामुखको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत सभामुख अर्यालले संसद भवन निर्माण कार्यप्रति चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिएको छ
सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख अर्यालले तोकिएको समयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभा उपसभामुख माननीय रुबीकुमारी र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
संसद् भवन निर्माणका लागि २०७६ साल असोज १८ गते तुन्डी शेख जेभीसँग ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
प्रारम्भमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म छ पटक समय थप भइसकेको छ । पछिल्लो सम्झौताअनुसार आगामी जेठ ९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।
हालसम्म भवनको करिब ९४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भवनको इन्टेरियर ठेक्का केसी श्यामसुन्दर बाँनिया जेभीले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा लिएको छ भने छाना निर्माणका लागि चेनलिंक इन्जिनियरिङले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4