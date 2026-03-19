वर्ष २०८२ : राजनीतिक उथलपुथलले साहित्यमा सन्नाटा

केही पुराना समस्याहरू भने यस वर्ष पनि सल्टिन सकेनन् । जस्तो, साझा प्रकाशनको हबिगत यस पटक पनि सुध्रिन सकेन ।

सापेक्ष सापेक्ष
२०८२ चैत ३० गते १७:४१

  • २०८२ मा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण साहित्यिक गतिविधि केही खस्किएको भए पनि पुस्तक प्रकाशन र नवलेखकको प्रवेश निरन्तर रह्यो।

२०८२ को मैझारोमा फर्किएर हेर्दा यो वर्ष साहित्य क्षेत्र औसत नै देखियो ।

विशेषत: ठूला राजनीतिक घटनाक्रम भइदिँदा साहित्यिक गतिविधिहरू ओझेलमा परे । यद्यपि केही हिसाबले साहित्यिक क्षेत्र जीवन्त र गतिशील पनि देखियो । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानदेखि साहित्य सम्बन्धी स्थानीय संस्थाहरूसम्म, काठमाडौंदेखि विदेशका नेपाली बस्तीसम्म रचना वाचन, पुरस्कार विमोचन, महोत्सव भए ।

यद्यपि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू विगतका वर्षहरूभन्दा साहित्यिक गतिविधि तथा बजार केही खस्केको बताउँछन् । उनीहरू यसको प्रमुख कारण स्वदेश र विदेशमा विकसित राजनीतिक गतिविधिलाई मान्छन् । यद्यपि यस्तोमा पनि पुस्तक प्रकाशन निरन्तर हुनु, फरक-फरक विषयमा लेखिनु, नयाँ लेखकहरू आउनुलाई उनीहरू उपलब्धि मान्छन् ।

पुस्तक प्रकाशन गृह बुकहिल पब्लिकेशनका अध्यक्ष भुपेन्द्र खड्का जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनले गर्दा पाठक र बजार लामो समय मौन भएको बताउँछन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा साहित्यिक बजारमा असर परेको खड्काको अनुभव छ ।यद्यपि अहिले अवस्था विस्तारैमा लयमा फर्कन थालेको उनले सुनाए ।

यो वर्ष आधा दर्जन नवलेखकहरूलाई स्थान दिएको बुकहिलले प्रकाशन गरेका मध्ये केही किताबहरूले राम्रै गरेको सञ्चालक खड्का बताउँछन् । विधागत आधारमा हेर्दा यो वर्ष लामो कथासंग्रह प्रकाशन गरेको उनले जानकारी दिए । जुन विधा नेपाली साहित्यका लागि नौलो भएको उनको दाबी छ । आगामी दिनमा पनि यो विधालाई निरन्तरता दिने खड्काले बताए ।

यस वर्ष दुई दर्जन जति पुस्तक प्रकाशन गरेका उनले अङ्ग्रेजी पुस्तकको नेपाली अनुवाद विधा पनि राम्रो भएको बताए । यो वर्ष बुकहिलले पोखरामा बुकहिल बुकान्जा नामक एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियो ।

त्यस्तै अर्को प्रकाशन गृह फाइन प्रिन्टले यस वर्ष ‘फाइनप्रिन्ट फिभर- घुम्ती साहित्य उत्सव’ भनेर देश दौडाह गर्यो । देशका प्रमुख शहरहरूमा यसले लेखक/साहित्यकारहरूसँग विभिन्न विषयमा विमर्श गर्दै साहित्यिक गतिविधि गरेको थियो । यस वर्षको मदन पुरस्कार यसै गृहले निकालेको छुदेन काविमोको ‘उरमाल’ले पाएको थियो ।

यसैगरी पब्लिकेशन नेपालयले नयाँ युवा लेखकहरूलाई ठाउँ दिने गरी २५ वर्षमुनिका ७५ लेखक छान्यो । हुन त उसले गत वर्ष नै घोषणा गरेको कार्यक्रम हो, यो । नेपालयले आफ्नो प्रकाशन यात्रा २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा गत पुषमा ७५ जना नयाँ लेखकका (कथा, कविता, निबन्ध)को नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि यसै वर्ष पुस्तक विमोचन गर्न भने नेपालय असमर्थ रह्यो ।

त्यस्तै लेखक सुविन भट्टराईको वर्ष समीक्षा पनि मिश्रित छ । उनले पनि जेनजी आन्दोलन तथा पश्चिममा भएको युद्धका कारण नेपालको साहित्यमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर पुगेको सुनाए । मान्छेले तत्कालीन विकसित हुने घटनामा बढी चासो दिने हुनाले पुस्तक चर्चा कम हुन गएको उनको अनुभव छ ।

यद्यपि साहित्यिक गतिविधि निरन्तर हुनु, नवलेखक प्रवेश गर्नु, फरक-फरक विषयवस्तुमाथि लेखिनुलाई नै उनी यो वर्षको साहित्यिक उपलब्धि मान्छन् । र, यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी स्वयंले यस वर्ष कथा संग्रह ‘चमेलीको फूल बैजनी रूमाल’ ल्याएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा यो पुस्तकबाट विगतका तुलनामा देशभर पाठकहरूसँग भेट्न पाएको उनको अनुभव छ ।

यसबाहेक २०८२ मा सदा जस्तै नियमित नै देखिएको थियो । आफ्नो पुस्तक ‘मदर म्यारी कम्स टू मी’को प्रवर्धनका लागि अरुन्धती रोय नेपाल आएकी थिइन् । लेखक कुमार नगरकोटी पहिलो पटक कविता कन्सर्ट गर्दै मञ्चमा उक्लिएका थिए । नवीन प्यासीका कविताहरूलाई गीत बनाएर रिदम कँडेल मञ्चमा उक्लिएका थिए ।

 

त्यस्तै केही चर्चित लेखकहरूले भने यस वर्ष विधा परिवर्तन पनि गरे । हालै मात्र कवि/गीतकार श्रवण मुकारूङ ‘सलह’ नामक उपन्यास लिएर आए । कवि/गीतकार डा. नवराज लम्साल ‘डाँफेको रङ’ उपन्यास लिएर आए । पुराना सहित्यिक पुस्तकहरू नयाँ कलेवरमा प्रकाशन गर्ने काम पनि भए । लेखक तथा अनुवादक गनेस पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए । कास्की २ बाट निर्वाचित भएका उनको पैताला उपन्यास र मुसा मानुष नामक कृति अनुदित छ ।

यद्यपि केही पुराना समस्याहरू भने यस वर्ष पनि सल्टन सकेनन् । जस्तो, साझा प्रकाशनको हबिगत यस पटक पनि सुध्रिन सकेन । नेपाली भाषा/साहित्यको विकास गर्न बनेको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले नियमित कामहरू गर्नेबाहेक कुनै नवीन काम गरेन ।

सारांशमा, अब स्वदेशमा ठूलो राजनीतिक सङ्कटपश्चात राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएका हुनाले साहित्यिक व्यक्तिहरू आउँदो वर्ष यो क्षेत्र केही चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

फाइन प्रिन्ट बुकहिल बुकान्जा भूपेन्द्र खड्का वर्ष समीक्षा २०८२ सापेक्ष साहित्य सुविन भट्टराई २०८२
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

वर्ष २०८२ मा जम्मा ६ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, ०८३ मा तोडिएला रेकर्ड ?

भक्तपुरमा बिस्का जात्राको उल्लास (तस्वीरहरू) 

प्राइम सीएको बाइसौं वार्षिकोत्सव अवसरमा विद्यार्थी सम्मानित

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग

नयाँ वर्षमा के संकल्प राख्ने अलमलमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् राम्रा विकल्प

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

